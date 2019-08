Porta a Porta | Bruno Vespa | Come cambio il programma E il momento più emozionante

Tav - l’ira di Licheri (M5s) : “Sentiamo il dovere morale di Portare in Aula l’urlo di dolore dei valsusini”. E il conduttore cerca di calmarlo : Bagarre a “L’aria che tira” (La7) sulla faida Lega-M5s e in particolare sulla questione Tav. La giornalista de Il Foglio, Annalisa Chirico, ribadisce che c’è un problema all’interno dell’esecutivo gialloverde e osserva: “Fate una mozione contro la Tav che voi stessi che siete al governo avete approvato. E’ surreale. Fate il gioco delle tre carte“. Il senatore M5s, Ettore Licheri, pur ...

Bruno Vespa torna con Porta a Porta e annuncia qualche novità Anche per la prossima stagione televisiva Porta a Porta è stato confermato da casa Rai. Il programma di approfondimento, ideato e condotto da Bruno Vespa, quest'anno festeggerà la 25esima edizione e tornerà sul piccolo schermo a partire dal 10 settembre. Andrà in onda per

Regione Lazio - 1 mln per torrente Mollarino. M5S : lavoro Porta frutti : Roma – Ammontano a quasi un milione di euro (999.976,29 euro, per la precisione) i fondi europei destinati al Piano di sviluppo rurale a favore del territorio della provincia di Frosinone, erogati attraverso la Regione Lazio. I finanziamenti, nello specifico, interesseranno il progetto di sistemazione idraulica del torrente Mollarino nei comuni di Atina, Villa Latina e Picinisco. “Questo e’ il risultato per aver posto i ...

Nintendo Switch : il nuovo modello riesce a far girare Breath of the Wild in versione Portatile per cinque ore e mezza : Il nuovo modello di Nintendo Switch è disponibile per l'acquisto già in alcuni paesi come Hong Kong e in Australia ed alcuni hanno già potuto testare la durata della batteria.Uno YouTuber ha pubblicato un video che mostra la durata della batteria della nuova versione durante una sessione di gioco con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Nel video, vediamo che Zelda può essere riprodotto in modalità portatile per cinque ore e 36 minuti, ben ...

Xiaomi lancia sulla piattaforma di crowdfunding Youpin la serratura intelligente Xiaoyan Smart Lock R5, con riconoscimento del volto.

Prendono un taxi e dimenticano 250mila - il tassista se ne accorge e si comPorta così : Una coppia di anziani aveva chiamato il taxi e si era fatta prendere da una banca e aveva chiesto di essere accompagnata a casa. Prima di scendere dal taxi, però, si era dimenticata di prendere la busta che conteneva 250.000,00 euro. Il tassita era andato via a prendere un altro cliente ma, prima che il cliente salisse nell’auto aveva visto la busta e si era accorto del contenuto. A quel punto , senza esitare un attimo, ha chiamato ...

L’Asia all’attacco contro i turisti occidentali : “Elemosina per viaggiare gratis - se lo facessimo noi saremmo dePortati come clandestini” : Estate, tempo di viaggi e spensieratezza. Ma c’è qualcuno che si spinge un po’ troppo in là, sfidando anche le leggi severe di altri Paesi stranieri, come l’Asia. Procediamo con ordine e con un esempio concreto. In India esiste il Bombay Prevention Begging Act, una legge del 1959 in vigore in 20 Stati, che permette di rinchiudere i mendicanti in un istituto da un mese a tre anni, e, se recidivi, di condannarli fino a dieci anni ...

Bibbiano - l’ossessione per la scienza può Portare a delle pericolose derive : La deriva onnipotente dello psicologismo e più in generale delle scienze sociali applicate sono all’origine di vicende come quelle di Bibbiano. l’ossessione degli specialisti per la parola scienza, la pretesa di conoscenze certe, forti e solide portano alla supponenza, all’arroganza e possibilmente alla sopraffazione a fin di bene. Ma la tecnica e relativi apparati linguistico-terminologici e le conoscenze che ne derivano vogliono sempre e ...

dove abitano i calciatori a Milano – C'è chi ha scelto San Siro, a pochi passi dallo stadio, ma anche chi ha deciso di abitare a CityLife o a Porta Nuova, nei nuovi quartieri della Milano post-Expo. Sono questi i quartieri preferiti dai calciatori di Inter e Milan, che hanno deciso di prendere casa a

Ragazzo perde il suo Portafoglio cosa accade dopo è da non credere : Un Ragazzo di 24 anni, Shrivel era andato a fare sci nautico a Holden’s Beach nel North Carolina e, mentre era impegnato con lo sport acquatico, aveva smarrito il suo portafogli. Il Ragazzo era disperato perché oltre ad avere perso un bel po’ di soldi aveva smarrito anche tutti i suoi documenti con le conseguenze che questo comporta e con il disagio di dover richiedere tutto. dopo averlo cercato tanto si era arreso ed era tornato a casa. Con gli ...

Btp a 5 anni - Enel - Buzzi - Fca... Il Portafoglio anti-autunno caldo : La sicurezza non è di questo mondo e se la volete dovete pagarla, soprattutto, ma non solo, nei volatili mesi estivi. Lo sanno bene gli investitori tedeschi, che ormai subiscono un interesse negativo su tutta la curva dei tassi, perdendo dallo 0,546% all’anno se investono in... Segui su affaritaliani.it

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen leader - Hamilton spinge forte e si Porta a 13" : 57° giro - Hamilton segna il giro più veloce e rifila 8 decimi a Verstappen, il divario è di 13"4 56° giro - Hamilton non sembra riuscire a guadagnare terreno su...

Canottaggio - Coupe de la Jeunesse 2019 : l’Italia trionfa nel quattro di coppia femminile e Porta altri sei equipaggi sul podio : Italia grande protagonista anche nell’ultima giornata di gare della 35ma edizione della Coupe de la Jeunesse di Canottaggio, che si è svolta sulle acque del Lago di Comabbio (Varese). Oggi sono arrivati infatti sette podi, tra cui spicca la vittoria nel quattro di coppia femminile. L’equipaggio azzurro formato da Sara Borghi, Giada Danovaro, Matilde Sturaro e Alice Codato ha dimostrato una netta superiorità, prendendo subito la testa della gara ...

Se lui è un papà responsabile - si dovrebbe comPortare così : Quando si diventa genitori, intraprendiamo il viaggio più bello della nostra vita. Un viaggio impegnativo, certo, con ostacoli, sacrifici e numerose responsabilità. Si parla sempre tanto di maternità e poco di paternità. Un tempo quella del padre era una figura autorevole, assente, talvolta rigida e poco affettuosa. Tuttavia, il suo ruolo, nel corso degli ultimi decenni, è cambiato considerevolmente. Da quando negli anni ’70 le donne hanno ...