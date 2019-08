Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) La talentuosa Antonella Cilento, fondatrice della scuola “Lalineascritta″, già finalista al Premio Strega nel 2014 con “Lisario o il piacere infinito delle donne”, col romanzo “Non”, (Giunti, 2019), s’inventa un artificio che mette in guardia il lettore da un oscuro futuro. Un mondo dove i libri, la cultura, il libero pensare sono banditi, dove la dittatura dell’e dello sterile egocentrismo al servizio dell’apparenza disegnano una realtà drasticamente assimilabile all’universo di oggi, verso il quale alcune frange della popolazione e della classe politica sembrano tendere. Prima di giungere a questo mondo capovolto la situazione descritta nel libro non si discosta molto dal presente del nostro paese, un monito, quello della Cilento, per invertire la linea di tendenza di una società al ...

Achilleliade : RT @HuffPostItalia: 'Non leggerai', un baobab centenario contro la libertà d'ignoranza - zoe_amos : RT @HuffPostItalia: 'Non leggerai', un baobab centenario contro la libertà d'ignoranza - Latraveleuse19 : RT @HuffPostItalia: 'Non leggerai', un baobab centenario contro la libertà d'ignoranza -