Juventus | via Khedira e Matuidi | potrebbe arrivare uno fra Eriksen e Pogba RUMORS

Calciomercato Juventus – Dybala in viaggio verso Torino - faccia a faccia con Sarri : in ballo la cessione al Manchester United : Paulo Dybala in viaggio verso Torino, pronto il faccia a faccia con Sarri: l’argomento della discussione sarà il suo ruolo nella Juventus del futuro e l’eventuale cessione al Manchester United In casa Juventus rischia di scoppiare il caso Dybala. L’attaccante argentino è stato accostato più volte al Manchester United nelle ultime ore, come pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku. La Juventus vorrebbe un attacante ...

Cessioni Juventus - via Dybala : ecco il nuovo numero 10! Via anche Higuain : Cessioni Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Manchester United sarebbero ormai pronte a concretizzare lo scambio alla pari Lukaku-Dybala. Uno scambio a parità di prezzo, il quale potrebbe concretizzarsi già nel corso delle prossime ore. Dybala sarebbe pronto a dire sì al trasferimento in Inghilterra. Ingaggio monstre per la Joya […] More

Calciomercato Juventus : via Khedira e Matuidi - il sostituto è TOP : Calciomercato Juventus – La società bianconera è a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, ma prima dell’arrivo dei rinforzi, c’è da pensare alle cessioni. Proprio a tal proposito, dopo gli arrivi di Ramsey e Rabiot, si pensa ad un nuovo importantissimo innesto. Nelle ultime ore, il lavoro di Paratici è […] More

Juventus - al via il ballo delle punte : Kean sarebbe vicino all'Everton - rebus Dybala : Nei prossimi giorni il calciomercato potrebbe essere movimentato da un vero e proprio ballo delle punte. Anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo giro europeo di attaccanti. Infatti, il club bianconero questa mattina, avrebbe definito la cessione di Moise Kean all'Everton. Il ragazzo classe 2000 ha lasciato la Continassa e già domani dovrebbe essere in Inghilterra per le visite mediche. Ma quella di Kean potrebbe non essere l'unica ...

Calendario Serie A – Pronti via Fiorentina-Napoli e Juventus-Napoli. Le ultime due contro Inter e Lazio : Il Calendario di Serie A 2019-2020 PRIMA GIORNATA Cagliari-Brescia Fiorentina-Napoli Verona-Bologna Inter-Lecce Parma-Juventus Roma-Genoa Sampdoria-Lazio Spal-Atalanta Torino-Sassuolo Udinese-Milan SECONDA GIORNATA Atalanta-Torino Bologna-Spal Cagliari-Inter Genoa-Fiorentina Juventus-Napoli Lazio-Roma Lecce-Verona Milan-Brescia Sassuolo-Sampdoria Udinese-Parma TERZA ...

Dybala Juventus - pedina di scambio : via solo per il grande colpo : Dybala Juventus – Il futuro della Joya ad oggi è un mistero. L’attaccante argentino ha attirato su di se gli occhi di mezza Europa. Tottenham, United, PSG e Inter vogliono Paulo Dybala. Nelle ultime ore si è parlato di uno scambio con Lukaku, operazione che però sembra non avere senso. Primo perchè il belga ha […] More

Mercato Juventus - clamoroso : Khedira dice addio - ma resta in Italia. Via anche Rugani : Mercato Juventus- Dopo una campagna acquisti d’assoluta protagonista, la Juventus starebbe valutando attentamente il capitolo cessioni. Come evidenziato in mattinata, Perin potrebbe accasarsi all’Aston Villa, trattativa bene avviata e in dirittura d’arrivo. Chiaramente tutto dipenderà dall’esito delle visite mediche. Verso l’addio a sorpresa anche Rugani, nonostante l’arrivo di Sarri. Il giocatore vorrebbe ...

De Ligt-Juventus - trattativa avviata verso la conclusione : dovrebbe vestire il numero 4 : Ormai non sembrano esserci più dubbi. De Ligt nel giro delle prossime 48 ore dovrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus. A confermare la trattativa in fase avanzata è stato lo stesso direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars, che ha di fatto affermato che mancano solamente delle garanzie bancarie necessarie per chiudere il trasferimento del difensore centrale. Si dovrebbe così concludere a breve una delle telenovele di calciomercato di ...

Juventus - Chiesa potrebe chiedere alla Fiorentina il via libera per andare a Torino : Il mercato della Juventus non si svolge solo intorno alla difesa, visto che Fabio Paratici si muove anche sul fronte offensivo. Negli ultimi giorni si è parlato per lo più di Romelu Lukaku e Mauro Icardi, oltre che di Gonzalo Higuain. Il futuro del Pipita è un grosso nodo da sciogliere, visto che la Juve vorrebbe cederlo, ma la posizione dei bianconeri va in contrasto con la volontà del giocatore. Dunque i Campioni d'Italia dovranno soprattutto ...

Icardi Juventus - contatti avviati : Paratici prepara lo scambio : Icardi Juventus – Le parole rilasciate ieri da Marotta non fanno trapelare dubbi: Mauro Icardi non fa più parte del progetto tecnico della nuova Inter di Antonio Conte. Il futuro dell’attaccante argentino è destinato però ad essere ancora in Serie A, con la Juventus di Maurizio Sarri che è pronta ad accogliere il bomber nerazzurro. I contatti con Wanda Nara sono stati allacciati da tempo […] More

Juventus - via Mandzukic ed Higuain per arrivare a Icardi (RUMORS) : La prima settimana di luglio per la Juventus è stata caratterizzata da importanti ufficializzazioni: dopo quella di fine giugno che ha riguardato l'arrivo di Pellegrini dalla Roma e alla cessione sempre alla società di Pallotta di Spinazzola, la Juventus ha annunciato dapprima Rabiot e poi Buffon, entrambi a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Confermato anche l'acquisto il 5 luglio di Demiral dal Sassuolo, che arriva per 18 ...

Juventus - Cancelo al Barcellona se va via Semedo : Juventus – Cancelo al Barcellona se va via Semedo. Marca ribadisce le indiscrezioni dei giorni scorsi. I catalani non vogliono liberarsi di Semedo, uno degli obiettivi dell’Atlético de Madrid in questo mercato. Juventus, Cancelo può lasciare: è sul taccuino del Barcellona Ma se nel caso in cui arrivasse una buona offerta, il club catalano avrebbe […] More

Juventus - Buffon è arrivato al J Medical : via alle visite mediche -VIDEO- : Buffon Juventus- Gigi Buffon riparte dalla Juventus. Il portiere bianconero è arrivato al J Medical in mattinata per sostenere le visite mediche con i bianconeri. visite mediche e poi firma sul nuovo contratto. Il portiere dovrebbe guadagnare circa 2 milioni per un anno per poi catapultarsi nel ruolo da dirigente. Grande folla ad accogliere l’ex […] L'articolo Juventus, Buffon è arrivato al J Medical: via alle visite mediche -VIDEO- ...

Mercato Juventus - Donnarumma a Torino e Szczesny via? Le ultimissime : Mercato Juventus – Come anticipato da CalcioMercato.it, il futuro di Donnarumma può essere in bianconero e, quello di Szczesny, a Parigi con il PSG. Con l’arrivo di Buffon, il classe 1999 avrebbe un maestro pronto ad iniziarlo all’interno dell’ambiente juventino. Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, il valzer degli estremi difensori potrebbe però coinvolgere anche Mattia Perin, in […] More