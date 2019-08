Il numero dei morti nella strage di El Paso è salito a 21

Kena Mobile rilancia l’offerta Kena 5 - 99 Summer e comunica il numero dei suoi clienti : Avrebbe dovuto chiudere il primo settembre Kena 6,99 Summer, l'offerta presentata dall'operatore virtuale qualche giorno fa ma le cose sono andate in maniera decisamente diversa. L'articolo Kena Mobile rilancia l’offerta Kena 5,99 Summer e comunica il numero dei suoi clienti proviene da TuttoAndroid.

GTA Online : forte aumento del numero dei giocatori dopo l'introduzione di Diamond Casino & Resort : Con l'aggiornamento Diamond Casino & Resort di Grand Theft Auto Online di poco tempo fa, si è registrato il maggior numero di giocatori di sempre per il franchising di punta di Rockstar.Rockstar non ha condiviso numeri specifici, ma è sorprendente che un gioco del 2013 possa, sei anni dopo, registrare il suo totale giornaliero e settimanale più alto con un aggiornamento gratuito dei contenuti. Il Diamond Casino & Resort è un luogo che i ...

Instagram nasconde il numero dei like. E per gli influencer potrebbe essere una rivoluzione : Dopo l’esperimento in Canada, Instagram nasconde il numero dei ‘like’ anche in Italia. Il test inizia da oggi, non è una decisione definitiva ma una prova per sondare il parere degli utenti. Se in futuro la decisione venisse applicata definitivamente, sarebbe una rivoluzione per il mondo del marketing digitale e dei cosiddetti ‘influencer’.“Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto ...

Il taglio del numero dei parlamentari mette a rischio la democrazia : La bontà dell’azione politica dipende dalla qualità degli effetti che dalle leggi ricadono sui cittadini e non dalla quantità delle leggi approvate. Così riteneva il Movimento 5 stelle, almeno fino a che, a partire dalla costituzione del Movimento 2017 di cui sono soci fondatori Davide Casaleggio e Luigi Di Maio (circostanza che si è appresa solo di recente), il nuovo Movimento ha compiuto una drastica ...

Migranti - in Italia crolla il numero dei rimpatri : espulsi meno il 25 - 3% - siamo dietro la Grecia : Sono stati 5.615 i rimpatri di irregolari che l'Italia ha effettuato nel 2018, di cui appena 435 volontari.. Gli Stati che ne hanno effettuato il maggior numero sono la Spagna (11.730), la Francia (10.820) e la Grecia (7.760)

Il Senato approva il taglio del numero dei parlamentari : Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari. Nella Camera si passerebbe dai 630 deputati attuali a 400 mentre i Senatori dai 315 attuali passerebbero ad essere 200. L'approvazione finale e definitiva potrebbe arrivare a fine mese, con il secondo voto di Montecitorio.

Entro cinque anni facebook raddoppierà il numero dei dipendenti donna : Entro i prossimi cinque anni facebook intende raddoppiare il numero dei dipendenti donna nel mondo. E in Usa vuole raddoppiare il numero dei dipendenti afroamericani e ispanici. Si tratta di alcuni degli obiettivi che il piu’ grande social network al mondo si e’ dato per promuovere la diversita’. L’obiettivo e’ dare più spazio a categorie sotto-rappresentate di lavoratori tanto che Entro il 2024 vorrebbe che ...

NBA – Durant è ufficialmente un giocatore dei Nets - la decisione di KD è sorprendente : “cambio numero” [GALLERY] : Kevin Durant è ufficialmente un giocatore dei Nets: KD e l’inaspettato annuncio del cambio di numero Kevint Durant è ufficialmente un giocatore dei Nets: nonostante l’infortunio al tendine d’achille, procuratosi Durante le Finals NBA e che lo terrà fuori dal campo da gioco per l’intera prossima stagione, la squadra di Brooklyn ha spinto tantissimo per portare KD nella propria squadra. Oggi l’ufficializzazione, ...

Il numero dei morti per il bombardamento del centro di migranti a Tripoli è salito a 53 : E secondo l'ONU durante il bombardamento le guardie hanno sparato ai migranti che stavano provando a fuggire dal centro

Il numero dei morti per il crollo di un edificio di Sihanoukville - in Cambogia - è salito a 18 : Il bilancio dei morti per il crollo avvenuto sabato di un edificio di sette piani in costruzione nei pressi della spiaggia di Sihanoukville, in Cambogia, si è aggravato: le autorità locali hanno confermato la morte di 18 persone, altre 24 sono

C’è un numero preoccupante di persone in Europa che mettono in dubbio la sicurezza dei vaccini : É oggi in pubblicazione “Wellcome Global Monitor”, il primo rapporto internazionale che misura la fiducia nella scienza su un campione 140.000 persone, di 15 e più anni, in oltre 140 paesi. Un focus di particolare interesse si concentra sulla fiducia nei vaccini nei paesi ad alto reddito: più di tre quarti della popolazione mondiale concorda sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini. Il dato più singolare è riferito all’Europa: circa un ...

Fecondazione eterologa - Consiglio di Stato fissa limiti per età e numero di gameti dei donatori : Sotto la spinta di recenti direttive europee, il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana ha stabilito che vengano fissati dei limiti sia per quanto concerne l'età che per il numero di gameti dei donatori coinvolti nella Fecondazione eterologa, la dibattuta tecnica di Fecondazione assistita.Continua a leggere

Fecondazione eterologa - Consiglio di Stato fissa limiti sull’età dei donatori e sul numero di ovociti e gameti : limiti sull’età dei donatori e sul numero degli ovociti e dei gameti maschili che si possono donare. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al regolamento con cui sono state recepite in Italia alcune direttive europee anche sulla donazione di cellule riproduttive per la procreazione eterologa, e le prescrizioni fissate dal tribunale della giustizia amministrativa mirano a tutelare la salute dei donatori, donatari e del nascituro. ...