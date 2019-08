HiPhi 1 | il suv elettrico cinese estremo

Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) Human-Horizons1 Da quando Elon Musk ha reso cool l’auto elettrica, stanno spuntando come funghi le startup cinesi che mostrano prototipi interessanti ed estremi. L’ultima è Human Horizons, che si definisce come una realtà “specializzata in trasporti e città intelligenti, con un focus particolare su mobilità elettrica e V2X”, Vehicle-to-everything. Stiamo parlando di una realtà nuova, che per farsi conoscere nell’affollato settore della mobilità elettrica, ha presentato la1, il prototipo di una suvche inaugura un brand che nei prossimi anni dovrebbe annoverare ulteriori modelli. Il segmento a cui si rivolge l’azienda è quello del lusso e l’uscita sul mercato della1 dovrebbe avvenire entro il 2021. A conferire quel minimo di credibilità necessaria alla Human Horizons è la presenza dell’ex Jaguar-Land ...

