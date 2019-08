Governo | inizia la settimana decisiva Si parte con il Dl Sicurezza bis | numeri risicati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Decreto, tav e manovra. O si va in vacanza, oppure “tutti a casa“.laprima ilConte e per la maggioranza Lega-M5S. L’ultima prima della chiusura estiva delle Aule parlamentari, durante la quale saranno posti ai voti alcuni dei provvedimenti che più hanno fatto litigare Matteo Salvini e Luigi Di Maio nell’ultimo periodo. Una “conta” in tutto e per tutto, dove si misurerà la voglia di proseguire insieme o di andare a elezioni dopo l’estate. E già da mercoledì sera il quadro potrebbe essere nitido. La fiducia sul Dlbis – Il provvedimento più importante è il secondo decretoin 14 mesi, il più caro a Matteo Salvini. Il testo si compone di 18 articoli: paletti per l’accesso delle navi nelle acque territoriale italiane, maxi-multe fino a 150mila euro alle ong in caso di ...

