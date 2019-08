Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Sono che non sapeva di esserlo ma ha sempre lottato in un periodo dove ogni giorno era un rischio. Un’esplosione improvvisa mi spedì all’ospedale per 40 giorni, dove mi fecero una terapia mostruosa immergendomi nell’alcol per togliermi la pelle bruciata“. Un ineditosi è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato di passioni e ricordi d’infanzia, come questo, quando rimase coinvolto nell’esplosione di una bomba. Ma non solo. “Re” ha parlato anche del suo: “Investita da un rimorchio di undurante un sorpasso mal calcolato,il mio. Aveva 9 anni e io 12, ricordo ancora la sua carnagione ambrata e i grandi occhi esotici. Quasi tutti i ricordi di quegli anni sono permeati da un senso di emergenza, di fuga e di lotta per la ...

PopposhopReal : - Noovyis : (Giorgio Armani: “Il mio primo amore morì travolta da un camion a 9 anni”) Playhitmusic - - Cascavel47 : Giorgio Armani: “Il mio primo amore morì travolta da un camion a 9 anni” -