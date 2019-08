Bergamo | speronati da auto dopo lite in discoteca | è morto anche Matteo | 18 anni

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019)Ferrari non ce l'ha fatta. Il ragazzo ènella giornata di oggi, lunedì 5 agosto, all'ospedale Papa GiovXXIII di. Nella notte tra sabato e domenica la moto Vespa sulla quale viaggiava in compagnia dell'amico Luca Carissimi (deceduto sul colpo) era stata speronata dalla Mini Cooper di un 33enne bergamasco,Scapin. L'incidente è accaduto sulla Cremasca, all'altezza di Azzano San Paolo. In precedenza, secondo le prime ricostruzioni, i tre avrebbero avuto un acceso diverbio in. LainDoveva essere una notte di svago e divertimento, ma si è trasformata in una tragedia terribile. Luca e(21 e 18), nati e cresciuti a(quartiere Borgo Palazzo), sabato hanno raggiunto, in moto, il Setai, unadi Orio al Serio (sempre in provincia di). Durante la serata hanno scherzato, hanno ballato e al bancone del bar ...

