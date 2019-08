Ancelotti | «Sono tranquillo fino al 2 settembre De Laurentiis? Potrei minacciarlo…»

Napoli - Ancelotti : “Con il Marsiglia buon test - sono soddisfatto” : “E’ stata una buona prova, di carattere, un test duro. Abbiamo dato segnali positivi per certi versi e meno positivi per altri, ma stiamo crescendo: abbiamo mostrato aspetti molti buoni, altri sono ancora da limare e migliorare”. Questo il commento di Carlo Ancelotti dopo la vittoria del Napoli nel test al Velodrome contro il Marsiglia. “Abbiamo giocato in un clima molto caldo ed è stata una partita vera, non certo ...

Fedele svela : “Icardi ha un accordo con la Juve. Sono deluso da Ancelotti - avrebbe dovuto alzare la voce con ADL : ci sono 120mln da investire…” : Il parere di Fedele sul mercato Napoli A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il mercato del Napoli: “La S.s.c Napoli non deve acquistare i titolari, ma rinforzarsi per cercare di combattere fino alla fine con la Juventus. Per farlo ha bisogno di poco, ma purtroppo è convinto di essere sempre il più furbo e adesso aspetta. – Fedele aggiunge – ...

Italiani a lezione d’inglese - la strana abitudine di Ancelotti e le difficoltà di Mazzarri : “I più bravi sono…” : Interessante intervista della Gazzetta dello Sport alla professoressa Simona Italiano. E’ colei che, da più di 20 anni, insegna l’inglese ai calciatori o allenatori Italiani che ‘sbarcano’ in Premier League o a quelli inglesi che arrivano in Italia. Ha raccontato le caratteristiche di ognuno e qualche aneddoto o abitudine particolare. Come quella di Ancelotti, ad esempio: “E’ un uomo buono – si ...

Di Lorenzo : “Sono in una grande squadra - vogliamo vincere! Ecco cosa chiede Ancelotti. Sul numero…” : Intervista Di Lorenzo Il neo terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista a ‘Sky’ nel corso del ritiro di Dimaro. Ecco quanto ha dichiarato: “Sono contento di essere qui, in questa grande squadra. Stiamo lavorando bene per preparare la nuova stagione. E’ una bella emozione essere qui, questa è una bella sfida e darò tutto me stesso. Adesso con Ancelotti ci stiamo conoscendo ...

Zazzaroni : la priorità è Rodrigo. Nella testa di Ancelotti ci sono lui e poi Lozano : Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Come già scritto dal suo giornale questa mattina, Zazzaroni ha confermato che il viaggio di Giuntoli non era in direzione Madrid, per trattare con Florentino Perez per James Rodriguez, bensì verso Valencia, dove il ds si è recato per la priorità di Ancelotti: Rodrigo. Per James, del resto, ha aggiunto, i tempi sono ...

Fabian Ruiz : “Sono felice di stare a Napoli. Ancelotti mi ha fatto crescere” : Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, e protagonista brillante della vittoria della Spagna agli Europei Under 21 ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva Estate “Sono molto contento per la vittoria del’Europeo. Siamo partiti male contro l’Italia ma abbiamo meritato la vittoria finale” Su Ancelotti? “Con lui sono cresciuto molto, perché mi ha dato tanta fiducia. È una persona importante per me. Ho giocato molte ...

ADL : “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco di Ancelotti - nel calcio non ci sono regole fisse che funzionano sempre! Continuerò i lavori al San Paolo dopo le Universiadi. Su Sarri - la nuova maglia e Dimaro…” : L’Intervista di Aurelio De Laurentiis Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato sul vari temi che riguardano il Napoli: “Sto mangiando il cosiddetto cuore di bue. Il pomodoro di Sorrento è eccellente: peccato che tutto ciò che è eccellenza, diventa proprietà comune e quindi ...