Alberi del parco comunale bruciati di notte da 3 ragazzi

Siccità in Svizzera : sotto pressione gli Alberi delle foreste - preoccupa l’avanzata del bostrico : L’attuale situazione climatica in Svizzera, caratterizzata da caldo e Siccità, non è ancora a livelli allarmanti, ma preoccupa l’avanzata del bostrico, insetto che prospera in queste condizioni: “Al momento nell’insieme dell’Altopiano e del Giura la Siccità non è drammatica“, ha precisato Reinhard Lässig, dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), interpellato ...

Volvo Car Italia Park Ambassador della Biblioteca degli Alberi : Il progetto della Biblioteca degli Alberi offre a Volvo la possibilità di condividere alcuni valori fondamentali del marchio. In primo luogo, va nella direzione della salvaguardia dell’Ambiente che da sempre caratterizza l’azione di Volvo. Inoltre, la Casa svedese mette sempre al centro delle proprie scelte le Persone, intese come individui e collettività, con l’obiettivo di […] L'articolo Volvo Car Italia Park Ambassador della Biblioteca ...

L’andatura unica dell’Homo naledi - il nuovo bipede che sapeva spostarsi tra gli Alberi : L'Homo naledi, vissuto ai tempi dell'Homo sapiens, scoperto solo 4 anni fa, continua a sorprenderci: adesso la novità riguarda la sua locomozione. A quanto pare l'Homo naledi camminava su i due arti posteriori, eppure aveva mani che dimostrano la sua capacità di arrampicarsi e spostarsi tra gli alberi.Continua a leggere

Incendi in Puglia : 300 Alberi morti a causa della Xylella sono andati in fumo : In fiamme nella notte 4 ettari di uliveto a Ugento, in provincia di Lecce: circa 300 alberi morti a causa della Xylella fastidiosa, il batterio che ne provoca il rapido disseccamento, sono andati in fumo, anche a causa del vento che alimentato il rogo. Coldiretti Puglia ha iniziato una stima dell’estensione del fenomeno. ”E’ rilevante il problema sicurezza – spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – ...

Ripiantare gli Alberi rasi al suolo dai vichinghi - il progetto spettacolare dell’Islanda : Negli ultimi quattro anni il governo islandese ha piantato circa mille ettari di alberi, per provare a ripristinare parte delle antiche foreste distrutte dai vichinghi. Fu proprio il popolo vichingo, dopo aver conquistato l'isola nordatlantica, a radere al suolo quasi tutti gli alberi per il legname, rendendo l'Islanda il Paese meno boscoso d'Europa.Continua a leggere

Le ciclabili più belle del mondo sono tra gli Alberi a dieci metri di altezza e/o a pelo sull'acqua : Quando la mobilità sostenibile sforna meraviglie. Nello specifico parliamo di due piste ciclabili “dei sogni”, meta di pellegrinaggio da parte di ciclisti che vogliono provare un'esperienza ciclistica unica, in armonia con l'ambiente naturale. Entrambe sono nella regione di Limburgo in Belgio, nelle Fiandre dove la bicicletta gode di una straordinaria popolarità e i percorsi ciclabili sono fitti e articolati. Un ...