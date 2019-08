Traffico e sciopero dei casellanti | la situazione sulle autostrade

Autostrade - sciopero 4 e 5 agosto : caos pre-partenze - Traffico e code ai caselli : La trattativa sul rinnovo con le concessionarie si è interrotta. Nel dettaglio i turni di sciopero dei casellanti saranno "dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5". Un grosso problema in vista del primo esodo del mese di agosto . E le Autostrade non saranno gratis...Continua a leggere

Sciopero Atm a Milano - si fermano M2 - M3 e M5 - attiva solo la metro rossa : caos e disagi in città - Traffico in tilt : È iniziato alle 8.45 a Milano lo Sciopero dei trasporti indetto dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione è completamente sospesa sulle line M2, M3 e M5 ed è attiva quindi solo sulla linea rossa M1, come riferisce Atm in un tweet. Non solo, nell’hinterland le linee Net sono a rischio blocco dalle 9 alle ore 11.50 mentre i mezzi di Agi “potranno subire ritardi e ...