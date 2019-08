The Fix su Canale 5 | trama | cast | attori e numero puntate

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Station 19 e The Fix su Canale 5 : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

The Fix su Canale5 ad agosto - arriva in prima tv la serie creata dalla procuratrice Marcia Clark : L'ammiraglia Mediaset continua a pescare dalle emittenti generaliste oltreoceano nuovi titoli da proporre in prima serata: prossimamente sarà la volta di The Fix su Canale5, già annunciata da un promo attualmente in rotazione. La serie non ha ancora una programmazione ufficiale, ma dovrebbe andare in onda già dal mese di agosto, presumibilmente al mercoledì dopo la fine della messa in onda di Manifest, dunque già dal 7 agosto. La serie ...