MotoGp – Petrucci in difficoltà a Brno | Danilo ammette | “gara dura | so cosa mi è mancato”

MotoGp - a tutto Dovizioso : “è normale che vogliano far smettere Valentino Rossi. Petrucci? Mi davano dello scemo - ma…” : Il pilota della Ducati ha parlato della stagione attuale, soffermandosi anche sul compagno di squadra e su Valentino Rossi La pausa estiva è alle spalle, Andrea Dovizioso riparte di slancio con un ottimo quarto posto al termine delle qualifiche del Gp di Brno. Un risultato positivo, che comunque non basta per stare davanti a Marc Marquez, autore dell’ennesima pole capolavoro. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati però non si arrende, ...

MotoGp – Petrucci si accontenta a Brno : “viste le condizioni la terza fila non è male” : Ottavo posto e terza fila per Petrucci a Brno: le parole del ternano della Ducati al termine delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Andrea Dovizioso partirà dalla seconda fila del GP della Repubblica Ceca: il pilota romagnolo del Ducati Team ha infatti ottenuto il quarto tempo in Q2, sessione disputata con asfalto bagnato che si stava progressivamente asciugando. Dovizioso ha però deciso di proseguire per tutta il turno con le gomme ...

MotoGp – Lutto in casa Ducati : morto nella notte a Brno un uomo della “Rossa” - niente incontro con la stampa per Dovizioso e Petrucci : L’ufficio stampa del Ducati Team è scomparso nella notte del primo agosto a Brno, aveva 35 anni Arriva da Brno una tragica notizia che annulla la gioia di tornare in pista: è scomparso infatti nella notte, all’eta di 35 anni, Luca Semprini, addetto stampa ufficiale del Ducati Team. Non sono ancora state rese note le cause della morte di Luca, che oggi sarà ricordato, con un minuto di silenzio, durante la conferenza stampa dei ...

MotoGp - Danilo Petrucci svela : “abbiamo lavorato per migliorare la Ducati - a Brno ci aspettano molte novità” : Il ternano ha parlato al sito ufficiale della Ducati in vista del prossimo appuntamento di Brno Torna il Mondiale di MotoGp, all’orizzonte si profila il Gran Premio di Brno, che rappresenta il decimo appuntamento in calendario. Grandi aspettative in casa Ducati, con Danilo Petrucci determinato a ripartire con il piede giusto e difendere la terza posizione in classifica (121 punti), conquistata grazie anche ai tre podi ottenuti nelle ...

MotoGp – Acrobazie e sudore : l’allenamento di motocross di Petrucci termina con… le bolle sulle mani [FOTO e VIDEO] : Danilo Petrucci non teme il caldo: le conseguenze delle elevatissime temperature sulle mani e sul manubrio della moto del ternano dopo l’allenamento di motocross I piloti della MotoGp sono tornati ad allenarsi, se mai si sono fermati. Valentino Rossi dopo una vacanza al mare con gli amici e la fidanzata Francesca Sofia Novello è tornato in pista con i giovani dell’Academy sul circuito di Misano, mentre Danilo Petrucci si è ...

MotoGp – Dovizioso si prende i meriti : “ho aiutato Petrucci a migliorare per la Ducati. Il suo rinnovo? Dipeso anche da me” : Andrea Dovizioso si prende un piccolo merito riguardante il rinnovo di Danilo Petrucci con la Ducati: fra i due piloti mai alcuna frizione ma sempre tanto lavoro di squadra Nel Motorsport si dice che il primo rivale di un pilota è il suo compagno di scuderia. È capitato spesso che due piloti della stessa scuderia non siano stati esattamente in buoni rapporti, ma in casa Ducati però questo non sembra accadere. Andrea Dovizioso si è sempre ...

MotoGp - Danilo Petrucci non si nasconde : “Marquez ha fatto un passo più grande di noi” : Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ...

MotoGp – Esame per la patente superato per Danilo Petrucci : l’aggiornamento sui social [FOTO] : Danio Petrucci ce l’ha fatta: superato con successo l’Esame per la patente La pausa estiva inizia col piede giusto per Danilo Petrucci: nella conferenza stampa di giovedì al Sachsenring, fresco del rinnovo con la Ducati, il pilota ternano aveva svelato che oggi avrebbe dovuto sostenere l’Esame per la patente. E’ stato Petrux stesso ad aggiornare tutti i suoi fan sull’esito dell’Esame: Petrucci è ...

MotoGp – L’ammissione di Miller - l’australiano svela : “potevo attaccare Petrucci e Dovi - ecco perchè non l’ho fatto” : Jack Miller e la ‘ragionata’ decisione nella gara di ieri al Sachsenring: l’ammissione dell’australiano E’ andato in scena ieri il Gp di Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva: al Sachsenring Marquez ha trionfato per la decima volta , confermando il suo speciale rapporto con la pista tedesca e lasciandosi alle spalle Vinales e Crutchlow. Fuori dal podio le Ducati, con Petrucci, Dovizioso e ...

MotoGp – Petrucci non nasconde un pizzico di preoccupazione : “forse siamo arrivati al limite della moto” : Petrucci preoccupato dopo il Gp di Germania: le parole del ternano della Ducati dopo il quarto posto al Sachsenring Un quarto posto non troppo soddisfacente, ieri in gara al Sachsenring per Danilo Petrucci. Nonostante il ternano sia stato il miglior ducatista del Gp di Germania e abbia chiuso ai piedi del podio, le sensazioni non sono poi tanto rassicuranti, soprattutto se si va a guardare il distacco di 16” dal vincitore Marc ...

MotoGp – Petrucci amareggiato dopo il Gp di Germania : “abbiamo fatto il massimo. Peccato per il troppo distacco al traguardo” : Danilo Petrucci amareggiato per l’esito del Gp di Germania: il pilota Ducati chiude 4° ma sottolinea il troppo distacco da Marquez al traguardo Il Ducati Team oggi è sceso nuovamente in pista sul circuito del Sachsenring per il Gran Premio di Germania. dopo un warm-up disputato su una pista umida a causa della pioggia caduta nel corso della notte e delle prime ore del mattino, la gara si è svolta in condizioni completamente asciutte ...

MotoGp - Petrucci preoccupato dopo la caduta : il ternano teme di non farcela per la gara : Il pilota della Ducati ha parlato della caduta che lo ha visto protagonista delle qualifiche, esprimendo la propria preoccupazione Giornata da dimenticare per Danilo Petrucci, il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto le qualifiche del Gp di Germania per colpa di una tremenda caduta che gli ha causato la lesione del legamento del pollice. Alessandro La Rocca /LaPresse A preoccuparlo però è il dolore al polso sinistro, che ...

VIDEO MotoGp GP Germania 2019 : nonostante la caduta Danilo Petrucci sarà al via della gara domani : La rovinosa caduta nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Germania non ci priverà di Danilo Petrucci in vista della gara di domani al Sachsenring. Il pilota ternano, infatti, si è fatto male ad una mano, ma come ha spiegato il dottore Lancellotti della clinica mobile, questo infortunio non gli precluderà la possibilità di prendere il via della corsa, nonostante la 12esima casella della griglia. Andiamo a sentire le parole del ...

MotoGp - tremenda caduta per Danilo Petrucci in qualifica al Sachsenring : svelate le condizioni del ternano : Il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto le qualifiche del Gp di Germania a causa di una tremenda caduta Una brutta botta che, fortunatamente, non ha lasciato conseguenze sul corpo di Danilo Petrucci, fatta eccezione per un trauma distrattivo al dito. Niente fratture per il ternano, protagonista di una tremenda caduta avvenuta nel corso del Q2 delle qualifiche del Gp di Germania. Sulle condizioni del pilota della Ducati si è ...