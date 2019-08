Moto3 – Doppio colpo per Canet a Brno | vittoria e primo posto nel Mondiale per lo

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Il pilota spagnolo si impone in Repubblica Ceca davanti a Dalla Porta e Arbolino, prendendosi anche la leadership della classifica generale Il Gp didise lo aggiudica Aron, precedendo sul traguardo Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino. Un successo importante per il pilota spagnolo, che sale così in testa alla classifica generale superando proprio Dalla Porta, costretto adesso ad inseguire con tre punti di distacco. Buona la prestazione anche di Arbolino, che non riesce a sfruttare la pole position conquistata ieri, accontentandosi del terzo gradino del podio. Dietro di lui ecco Jaume Masia e Niccolò Antonelli, seguito da Ogura e da Andrea Migno. Buona l’ottava posizione conquistata da Romano Fenati, mentre completano la top ten Kornfeil e Binder.L'articolopernelper lo spagnolo, Dalla ...