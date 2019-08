Droghe sintetiche | 95 nuove sostanze scoperte nel 2018 | sequestri aumentati del 101% Ma

Allarme nuove Droghe sintetiche in Europa prodotte in Cina : Trovate 55 nuove sostanze psicoattive in Europa nel 2018, si tratta di droghe che per lo più vengono prodotte in Cina e portane nel nostro continente per essere lavorate e vendute. In Europa ‘girano’ 730 nuove sostanze psicoattive e 55 sono state segnalate solo nel 2018, molte di queste droghe sintetiche hanno effetti collaterali devastanti che spesso vengono sottovalutati, vediamo insieme i dettagli del nuovo report dell’EMCDDA (European ...