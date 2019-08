Carolina Rosi | in viaggio con papà

Fonte : vanityfair

(Di domenica 4 agosto 2019)Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32 di «Vanity Fair», in edicola fino al 14 agosto. Era la «vetta», le ginocchia su cui arrampicarsi come su una montagna, «e c’era sempre la sua mano a sorreggermi». Una figlia racconta il padre. Lo fa attraverso un film, che inizialmente hanno pensato e lavorato insieme, commentando spezzoni del lavoro di lui seduti sul divano nello studio del regista, fermando le inquadrature e accalorandosi nei ricordi. Durante la lavorazione lui però è scomparso – e come vedremo non è stato l’unico lutto che l’ha colpita. Lei tuttavia non ha rinunciato, e oggi Citizen(diretto con Didi Gnocchi, distribuito da Istituto Luce) è pronto e sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, come evento fuori concorso. Poi lo vedremo in sala, e in seguito su Sky Arte.adesso ha 53 anni, ...

