Turismo | più popolari le regioni del Nord

Turismo - è un’estate da record per l’Italia nonostante il maltempo : boom di turisti stranieri - ecco la classifica delle località più gettonate : Sarà un’estate da record per il Turismo in Italia nonostante il forte maltempo che ha pesantemente condizionato il mese di Luglio. Da luglio a settembre sono infatti previste 206 milioni di presenze (+1,9 mln sul 2018), per una spesa complessiva di 38 miliardi di euro tenendo conto di tutte le componenti del Turismo: ricettività, ristorazione, acquisti, trasporti, esperienze. Lo rileva un’indagine condotta da Cna Turismo e commercio ...

Chernobyl - il Turismo nero è sempre più diffuso. Ma il pericolo è dietro l’angolo : Premetto che non seguo in tv la serie sul disastro nucleare di Chernobyl. Queste liturgie seriali non mi entusiasmano, giacché amo il format tradizionale del film. Né devo convincermi del fallimento del nucleare che abbiamo conosciuto nel 900, i cui rifiuti saranno un problema non banale per i posteri. Poiché il successo della serie nel mondo anglosassone ha fatto esplodere il turismo verso quella meta, occorre però riflettere sul fenomeno del ...

Gian Marco Centinaio - il ministro a Leggo : «Puntiamo su Turismo e agroalimentare. Nel 2021 vogliamo portare gli emigrati a visitare l'Italia. In Europa più flessibilità - dobbiamo fare lobby» : Gian Marco Centinaio, da un anno è ministro dell'agricoltura e del turismo: qual è il suo bilancio? «In questo anno abbiamo messo insieme due settori come agricoltura e...

Turismo Child Free anche in Italia : sempre più hotel e ristoranti vietati ai minori : Svago, vacanza, relax e divertimenti sì, ma senza bambini che girino intorno. Questa la nuova moda che sta spopolando anche in Italia e che tende a sgretolare sempre più l’idea di famiglia che l’Italia ha da sempre fatta sua. Infatti gli alberghi e i ristoranti vietati ai minori sono in costante aumento in tutto il mondo e la moda del Turismo «Child Free» è arrivata anche in Italia. Dai ristoranti agli alberghi, dalle compagnie ...