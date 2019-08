Surriscaldamento globale | in Groenlandia lo scioglimento dei ghiacciai fa paura

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di sabato 3 agosto 2019) Un'ondata di calore anomala si è spostata verso l'Artico, che ha raggiunto i 23 gradi. L'allarme dell'Onu: "Ridurre le emissioni di gas"

GassmanGassmann : A Parigi la giornata più calda di SEMPRE!!! #ClimateEmergency i governi DEVONO intervenire ORA per combattere il su… - shesdramaqueen : È da parecchio che volevo dirlo: scherzare sul surriscaldamento globale non vuol dire fregarsene o non rendersi con… - StellaOrgan : I cambiamenti climatici, il surriscaldamento globale, NON sono un fatto assolutamente normale, NON sono un ordinari… -