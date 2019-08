Formula 1 – La felicità di Verstappen | “la gente finalmente smetterà di chiedermi quando

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Maxfirma la prima pole position della sua carriera: il pilota Red Bull contento per il traguardo raggiunto e per non dover sentire più una domanda alquanto… odiosa! Dopo 93 tentativi, Maxha firmato la prima pole position della sua carriera. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Intervistato in conferenza stampa,si è detto contento per il traguardo raggiunto e ‘sollevato’ per non dover sentire più una domanda piuttosto fastidiosa: “mi sento bene. Per tutto il weekend la macchina è stata competitiva, c’era un punto interrogativo sulla qualifica perchè gli altri possono spingere di più rispetto a noi. Abbiamo tenuto il passo e siamo andati sempre meglio durante le qualifiche. Sono stato ...

