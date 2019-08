Fiocco rosa sul set di Grey’s Anatomy 16 | Kevin McKidd papà sul set e ancora una volta

Fiocco azzurro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori. È nato infatti questa mattina Domenico, il primogenito della coppia. La coppia ha dato il benvenuto al piccolo Domenico che è nato intorno alle 7.30 di questa mattina, come testimonia anche la foto del braccialetto indossato da Rosa Perrotta e pubblicato da Pietro Tartaglione su “Instagram”. Il piccolo sta bene e pesa ben 4 chilogrammi, per la gioia di mamma e papà. «La felicità pesa 4 ...

Fiocco rosa in casa Parma : è nata a Reggio Calabria - Rachele - la secondogenita di Nino Barillà : Grande festa in casa Parma. E’ nata poco fa, a Reggio Calabria, la secondogenita del centrocampista Nino Barillà e di Sabina Amato. Il giocatore, in vacanza nella sua terra natia in attesa di tornare ad allenarsi con i ducali, festeggia la nascita di Rachele, venuta alla luce poche ore fa. Nino Barillà, che è stato accanto alla moglie fino alla nascita della piccola, ne ha dato annuncio ufficiale attraverso i suoi canali social. ...

