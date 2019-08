CONTE-VON DER LEYEN Sapelli | riforme con la Germania o non abbiamo speranze

La partita del commissario Ue. Von der Leyen vuole un tecnico - Salvini dà a CONTE una rosa di politici : La telefonata di Matteo Salvini arriva in extremis quando la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, è già atterrata a Fiumicino e si sta dirigendo verso Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. Il leader leghista, in pochi minuti, comunica al presidente del Consiglio una rosa di nomi papabili per la nomina a commissario europeo. Ma sono nomi tutti politici mentre von der Leyen è arrivata ...

Giuseppe CONTE ha incontrato Ursula von der Leyen a Palazzo Chigi : Per ora solo sorrisi a favore di camera e dichiarazioni piene di buoni propositi. Non trapela ancora granché dell'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha avuto al centro il portafoglio da assegnare all'Italia nell'architettura della nuova Commissione Europea. Per l'ex componente del governo Merkel, impegnata in un tour ...

L'incontro tra CONTE e von der Leyen e il nuovo pianeta che potrebbe ospitare la vita : Incontro tra il mediatore del governo italiano e la presidente della Commissione europea. Il mediatore, un prof. avv., avrebbe ricevuto da Salvini alcuni nomi, tra i quali scegliere il commissario europeo di indicazione italiana. Che poi intanto è tutta l'Europa a dover indicare il prossimo dire

UE - CONTE incontra Von der Leyen a Palazzo Chigi : "Vogliamo un portafoglio economico" : La presidente della Comissione UE Ursula von der Leyen è giunta oggi a Roma per un pranzo di lavoro a Palazzo Chigi col presidente del consiglio Giuseppe Conte in quello che è un incontro mentre le nomine dei vari commissari UE sono ancora in via di definizione.Dopo aver visitato i primi ministri di Germania, Parigi, Madrid e Varsavia, oggi Von der Leyen ha incontrato Conte e il premier italiano sembra aver messo in chiaro la ...

Ursula von der Leyen a Giuseppe CONTE : "Nuovo patto sui migranti" - si può crederle? : Forse, qualcosa si muove. Forse. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, infatti ha affermato: "Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione. Dunque ha aggiunto: "Vogli

Migranti - Von der Leyen : “Nuovo patto - ma solidarietà non è unilaterale. Ue unita ha bisogno di Italia forte”. CONTE : “Superare Dublino” : “Intendo proporre un nuovo patto per le migrazioni e l’asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione”. A rivendicarlo, a margine di un bilaterale con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. ...

Migranti - Von der Leyen a Roma : «Voglio proporre nuovo patto». CONTE : serve rilancio per il Sud : Migranti e asilo, la Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, anticipa prima del bilaterale a Palazzo Chigi, a Roma, con il premier Giuseppe Conte le sue...

Migranti - von der Leyen a CONTE : «Nuovi criteri umani ed efficaci di ripartizione» : Al bilaterale tra il presidente del Consiglio italiano e la presidente eletta della Commissione Europea si discuterà del commissario Ue da assegnare all’Italia. Conte: «Rivendichiamo un portafoglio economico di primo piano»

Migranti - Von der Leyen a CONTE : «Nuovi criteri umani ed efficaci di ripartizione» : Al bilaterale tra il presidente del Consiglio italiano e la presidente eletta della Commissione Europea si discuterà del commissario Ue da assegnare all’Italia. Conte: «Rivendichiamo un portafoglio economico di primo piano»

Migranti - Von der Leyen incontra CONTE : “Solidarietà non è unilaterale - prevalga umanità” : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia che presenterà un nuovo patto per le migrazioni e l'asilo comunitario: "È fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale. Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti e anche umane".Continua a leggere

Von der Leyen a Roma : «Nuovo patto per i migranti». CONTE : serve rilancio per il Sud : Migranti e asilo, la Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, anticipa prima del bilaterale a Palazzo Chigi, a Roma, con il premier Giuseppe Conte le sue...

Commissione Ue - Salvini consegna a CONTE la rosa di nomi dei possibili candidati. Premier incontra Von der Leyen : Ha chiamato Conte a qualche ora dall’arrivo della presidentessa della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per comunicare la rosa di nomi come possibili candidati del governo italiano per il ruolo di commissario europeo. Nessuna certezza su quali siano i politici che Matteo Salvini abbia indicato al presidente del Consiglio, ma i nomi che circolano da qualche settimana, dopo il ritiro formale di Giancarlo Giorgetti, restano quelli ...

CONTE vede von der Leyen : sul tavolo il commissario italiano Ue e il nodo crescita : Nella colazione di lavoro tra il presidente del Consiglio e la numero uno della nuova Commissione europea si dovrebbe discutere anche del tema dei migranti. Il governo giallo verde, e in particolare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, continua a sollecitare la riforma del regolamento di Dublino e una maggiore ed effettiva redistribuzione tra i Paesi europei

Orban da Von der Leyen per “una Commissione Ue diversa”. Domani la presidente da CONTE : Il premier ungherese Viktor Orban auspica che la nuova Commissione europea sarà diversa da quella che ha concluso il mandato. Lo ha detto parlando a Politico Europe prima di incontrare la presidente Ursula von der Leyen a Bruxelles. La presidente ha iniziato da giorni il suo tour europeo, toccando Polonia, Francia, Croazia e puntando anche all'Italia per completare gli incontri con i Paesi del fronte "sovranista", con l'incontro di Domani a ...