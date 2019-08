Sanremo | Amadeus sarà il conduttore | ' È la notizia che uno aspetta da una vita'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Lo si sospettava già da tempo, ma nelle scorse ore attraverso una nota Rai è finalmente arrivata la conferma:ile direttore artistico della settantesima edizione del Festival di, in onda nel febbraio 2020. Ilha ricevuto laa sorpresa e ci ha tenuto subito a comunicare al pubblico la propria immensa gioia.e direttore artistico del prossimo Festival diLa prossima edizione del Festival dila settantesima, un bel traguardo per la nota kermesse canora e per celebrarla la Rai ha deciso di chiamare, che non solo si è dimostrato essere nel corso negli anni un valido, ma è anche un grande esperto di musica e uno storico dj. La Rai attraverso una nota diramata ieri ha voluto ufficializzare unache circolava già da alcuni mesi, ma che non aveva mai trovato conferma:...

