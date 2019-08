Cinquanta sfollati a Brescia per una tromba d' aria

Fonte : agi

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il fortunale che ha colpitonel pomeriggio si è abbattuto in modo particolare sul quartiere Villaggio Prealpino. La criticità maggiore in via Passo Resia dove unad'ha scoperchiato i tetti di tre condomini. I vigili del fuoco hanno temporaneamente dichiarato inagibili le palazzine: 26 famiglie non potranno rientrare stasera nelle proprie abitazioni in attesa che domani le imprese ripristinino la situazione. Presenti sul posto la Polizia Locale e i Servizi sociali del Comune. Delle 50 persone che non possono rientrare, 15 verranno destinate in strutture alberghiere. Le altre hanno trovato collocazione autonoma. La Polizia Locale presidierà tutta notte i tre immobili come prevenzione rispetto a possibili sciacallaggi. In città molte chiamate per cadute alberi e rami con danneggiamento di autovetture. Per rimuovere gli ingombri sono intervenuti e ...