Acea | nuova luce a Castel Sant’Angelo grazie a 220 nuovi proiettori

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma –ha rinnovato l’impianto di illuminazione artistica diSant’Angelo proseguendo, cosi’, nel percorso di valorizzazione dei monumenti e dei luoghi che appartengono al patrimonio artistico e storico-architettonico di Roma. Il profilo del Mausoleo di Adriano, che dal 2015 e’ gestito dal Polo Museale del Lazio, e’ stato valorizzato daposizionati in punti selezionati appositamente per esaltarne la bellezza. L’operazione, che ha riguardato tutta l’area della Mole Adriana, ha interessato anche l’illuminazione artistica e funzionale del Ponte Sant’Angelo, delle statue che lo sormontano e dei circa cinque ettari di parco che si estendono intorno al complesso. I lavori, realizzati in sette giorni, hanno portato alla sostituzione di complessivamente 220e al ripristino di parte delle linee ...

