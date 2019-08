Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019), l’avete mai vista prima dei ritocchini? Era molto, molto diversa. La settimana scorsa la ex di Al Bano si è fatta intervistare dal settimanale Vero e ha raccontato molto di sé. “Amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto chi ha un pensiero differente e resto un passo indietro se qualcuno non vuole – ha detto – Vado verso i 50, non cerco attriti con nessuno, l’importante è che ci siano rispetto e serenità, perché ormai siamo adulti”. Il riferimento, che te lo dico a fare, era a Romina Power, la sua storica rivale. “Con gli anni sto imparando a stare in pace con me stessa e con le persone che mi circondano. Mi piace circondarmi di serenità e condividerla perché nel mondo ci sono già tante cose brutte, perché complicarci ulteriormente la vita?” ha inoltre aggiunto. Da ciò si evince che le due ex di Al Bano non ...

Noovyis : (Viso gonfio e fisico in carne, la trasformazione di Loredana Lecciso) Playhitmusic - - KontroKulturaa : Alessia Marcuzzi irriconoscibile, viso gonfio e rughe in bella vista: la versione acqua e sapone della iena (Foto - -