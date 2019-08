Sognava la guerra in Siria | espulso foreign fighter albanese

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Giorgia Baroncini Un 26enne, giudicato pericoloso e imprevedibile, è stato scortato fino a Tirana. Aveva numerosi contatti con noti combattenti di origine balcanica Voleva raggiungere alcuni amicis in, ma è stato fermato e rimpatriato. Dopo una complessa attività di indagine, le forze dell'ordine di Belluno hanno rintracciato e scortato all'aeroporto di Malpensa undi 26 anni. Il giovane è stato, con decreto firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, e rimandato con un volo a Tirana. Come spiega il Gazzettino, il decreto è stato emesso nei giorni scorsi, quando la presenza dell'in Italia è stata ritenuta una minaccia per la sicurezza dello Stato. Risultato vicino a organizzazioni terroristiche di matrice islamica, il giovane aveva numerosi contatti con notis di origine balcanica in. Lo ...