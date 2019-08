Rubano in casa di un amico e chiedono il riscatto | denunciati 4 ragazzi

Brasile - la rapina è come ne La Casa di Carta : vestiti da poliziotti entrano in aeroporto a San Paolo e Rubano 752 chili d’oro in 150 secondi : Le automobili contraffatte così da sembrare veicoli di pattuglia della polizia, le divise da agenti, il lasciapassare all’ingresso dell’ aeroporto e l’arrivo nell’hangar dove hanno minacciato gli operai che stavano effettuando il trasbordo e si sono fatti consegnare il carico di 752 chili d’oro in partenza verso New York e Zurigo. Potrebbe sembrare il remake della terza stagione de La Casa di Carta , invece la rapina ...

Daniel Sturridge - ladri entrano in casa del calciatore e gli Rubano il cane. Lui : “Siete pazzi! Ridatemelo - pagherò qualsiasi cifra” : I ladri si sono introdotti in casa sua nel cuore della notte e hanno portato via il suo cane. Questo il racconto fatto su Instagram dall’ex giocatore del Liverpool Daniel Sturridge. Nel filmato, il calciatore fa vedere la sua casa di Los Angeles: mostra un vetro rotto e poi fa notare che i ladri hanno lasciato perdere tutti gli oggetti di valore per rubare invece il cane. “Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? ...