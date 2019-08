Possiamo ancora fidarci dell’Arma dei Carabinieri?

Fonte : wired

(Di giovedì 1 agosto 2019) Da qualche giorno, l’argomento che più tiene banco nel dibattito pubblico italiano è il brutale omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. La morte di un ragazzo, di per sé tragica, si è trasformata in pochi minuti in un conflitto politico tra chi ha provato a trovare un nesso che non c’era tra l’assassinio e la presunta invasione dei migranti e chi ha rievocato pene medioevali come i lavori forzati e la pena di morte per i due americani arrestati per l’omicidio. Pur esprimendo piena solidarietà all’Arma e alla famiglia di Cerciello Rega, non si può non aprire una riflessione su alcune ombre che caratterizzano il corpo deie che sono emerse in queste ore. La foto del 19enne americano Gabriel Christian Natale-Hjorth ammanettato alla sedia e imbavagliato agli occhi ha fatto il giro del mondo, perché rivela un metodo che non può considerarsi accettabile in una democrazia ...

