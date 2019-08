Delitto sulle colline bolognesi | 2 arresti per omicidio e occultamento di cadavere

Fonte : blogo

(Di giovedì 1 agosto 2019) Due persone sono state fermate per l'dell’uomo di 42 anni trovato morto ieri pomeriggio in una scarpata in località Vergato, tra Tolè e Cereglio,di Bologna. In manette sono finiti un autotrasportatore di 34 anni di origine serba, residente a Vergato, e un operaio romeno 50enne, pure residente nella zona.Dopo meno di 24 ore i carabinieri ritengono di aver chiuso il cerchio delle indagini accusando i due diin concorso aggravato dai futili motivi edi. Dietro ilci sarebbe una banale lite. A denunciare la scomparsa dell'uomo erano stati lunedì sera l'ex moglie e il fratello. I carabinieri avevano avviato le ricerche ritrovando martedì mattina un'auto, a 500 metri di distanza dal luogo del successivo rinvenimento del.La vettura, che era danneggiata, secondo i successivi accertamenti era in uso all’autotrasportatore ...

Letargo6 : Idealista (@VittorioDeSant7) Tweeted: Carabiniere ucciso, prof Sinagra: sul luogo del delitto un uomo dei “servizi”… - pietromancini52 : @il_cappellini @ivanscalfarotto Non è un sodale di assassini di CC. Ma, in modo goffo, ha snaturato un istituto imp… - pregnolatoandre : @marcocappato E' stata una mossa stupida, dai. Se vuoi sensibilizzare sulle condizioni in carcere non vai a visitar… -