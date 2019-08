Debrecen-Torino in TV e in streaming

Probabili formazioni Debrecen Torino/ Possibile chance per Simone Zaza : Probabili formazioni Debrecen Torino: chi scenderà in campo? Ecco le mosse dei due allenatori per il match di ritorno del 2turno preliminare di Europa league.

Debrecen-Torino oggi - Europa League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : oggi (giovedì 1° agosto) alle ore 18.30 si giocherà Debrecen-Torino, gara di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. I granata hanno dominato la sfida di andata, imponendosi 3-0 al Moccagatta di Alessandria, grazie ai gol di Belotti, Ansaldi e Zaza e ora saranno chiamati a gestire il vantaggio in casa degli ungheresi per ottenere il passaggio del turno. La formazione di Walter Mazzarri si è dimostrata nettamente superiore nel ...

Debrecen-Torino - Mazzarri in conferenza : “Non dobbiamo pensare sia finita. Siamo contati…” : Debrecen-Torino, domani alle 18.30 il ritorno del preliminare di Europa League: compito dei granata è difendere il 3-0 dell’andata ad Alessandria. In conferenza stampa ha parlato il tecnico della compagine piemontese Walter Mazzarri. Ecco le sue parole. “La partita di andata è stata per noi molto positiva, Siamo riusciti a segnare tre reti e a non fare esprimere il potenziale del Debrecen. Non dobbiamo però pensare che sia ...

Torino - Belotti non si fida del Debrecen : “il risultato dell’andata non ci tranquillizza” : “Ci attende una partita importante, il ritorno col Debrecen. Mi aspetto una gara comunque molto difficile: il mister l’ha preparata meglio di quella dell’andata, d’altronde e’ un perfezionista che non si rilassa neppure sul 3-0. Il risultato dell’andata non deve farci sentire al sicuro, perche’ nel calcio si sono visti dei ribaltoni con questo risultato”. Sono le dichiarazioni ...

Debrecen-Torino - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Possibile 3-4-3 per Mazzarri - Andrea Belotti al centro dell’attacco : Siamo sempre più vicini alla sfida di ritorno di Europa League 2019 tra Debrecen e Torino, con i granata forti del 3-0 dell’andata che proveranno a chiudere i conti, magari incrementando anche il bottino del Moccagatta di Alessandria, teatro della prima gara. Per l’occasione Walter Mazzarri non sembra infatti rinunciare ai propri titolari, con Salvatore Sirigu chiamato nuovamente a difendere i pali dopo una stagione al di sopra delle ...

