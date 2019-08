Cartoonito in streaming ovunque su smartphone e tablet grazie alla nuova app

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Quando si pensa all’appviene in mente la soluzione disponibile da un paio d’anni, con giochini per i piccoli da 3 a 5 anni. Laapp, disponibile per Android e iOS invece è molto di più, perché permette di fruire on demand degli episodi dei cartoni animati trasmessi dal canale 46 del Digitale Terrestre, e di contenuti esclusivi dedicati ai più piccoli. Frutto della Joint Venture tra Turner (gruppo WarnerMedia) e RTI Mediaset, laapp è gratuita e non richiede alcuna registrazione né profilazione dei dati, nel rispetto della privacy degli utenti minorenni a cui è indirizzata. Serve per guardare la direttadisu, poter vedere episodi on demand dei cartoni animati preferiti, come ad esempio Kid-E-Cats, Dr Panda, The Happos Family, Grizzy e i Lemming, Rainbow Rangers, Floogals, Giust’ In Tempo, Baby Looney ...

