Bibbiano | ora parla l' ex giudice | Così funziona il sistema affidi

Eleonora Daniele in prima linea per dire #maipiuBibbiano - : Roberta Damiata La conduttrice di "Storie Italiane" è scesa in campo contro l'atroce vicenda di Bibbiano, e sui social dice la sua Una vera leonessa Eleonora Daniele, che non smette mai di essere in prima linea, proprio come fa a “Storie Italiane” la trasmissione di Rai 1, che ormai guida da anni, fiore all’occhiello della Rai che riprenderà a settembre. Per chi la conosce bene, la vicenda di Bibbiano è stato un vero colpo al cuore ...

Ora (ri)apre l'inchiesta Veleno : possibile legame con Bibbiano : Pina Francone La Procura di Modena ha aperto un fascicolo per riesaminare le vicende dei presunti pedofili della Bassa di ventidue anni fi l'inchiesta Angeli e Demoni a Bibbiano ha aperto un vaso di Pandora su affidi illeciti e servizi sociali e ha avuto l'effetto di far (ri)aprire anche l'inchiesta Veleno sulla presunta banda di pedofili, i cosiddetti "Diavoli della bassa modenese". La Procura di Modena, infatti, dopo che sono stati ...

Dopo Bibbiano - ora parlateci del naufragio : Uno dei corpi rinvenuti al largo di Khoms il 25 luglio (foto: AFP/Getty Images) Le circostanze della tragedia, l’ultima in ordine di tempo, sono freddi numeri: nel pomeriggio di giovedì 25 luglio tra le 100 e le 150 persone hanno perso la vita al largo della Libia – a Khoms, 120 chilometri da Tripoli – nel peggiore naufragio nel Mediterraneo dall’inizio del 2019 (le stime sono dell’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni ...

Bibbiano - 4 bambini tornano a casa : ora possono riabbracciare mamma e papà : Lieto fine per quattro bambini coinvolti nell’inchiesta Angeli e Demoni: il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. E’ quanto riporta La Gazzetta di Reggio. Oggi il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere, scrivendo sulle sue pagine social, che sarà “a #Bibbiano per confermare l’impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: ...

Affidi illeciti a Bibbiano : cosa sappiamo finora : Affidi illeciti a Bibbiano: cosa sappiamo finora A un mese dall'inizio dell'indagine su un presunto sistema per sottrarre bimbi alle famiglie e manipolarne l'affidamento in cambio di soldi, la lista degli indagati si allarga. Lo psicoterapeuta Claudio Foti, scarcerato, si difende: "Fango su di me, non sono un mostro". Il giorno dopo gli arresti sono stati diffusi dettagli relativi alle presunte pratiche poste in essere ...