Ubuntu non rileva Windows 10 durante installazione | come risolvere

Valve annuncia che Ubuntu non sarà più supportato da Steam : Valve ha recentemente annunciato che Steam non supporterà più il popolare sistema operativo Ubuntu, l'annuncio è arrivato poco dopo che gli sviluppatori di Ubundu hanno affermato di voler abbandonare la versione 32 bit del sistema operativo. Questo sarebbe un duro colpo per i giocatori, infatti il client di Steam riuscirebbe comunque a girare ma moltissimi titoli in 32 bit diventerebbero ingiocabili, cosa che a Valve non va decisamente a ...