Tronchetti Provera alla guida di Pirelli fino al 2023

Afef... dopo l’addio a Tronchetti Provera arrivano le nozze con Alessandro dal Bono : dopo il divorzio con Marco Tronchetti Provera l’ex top model Afef Jnifen ha un nuovo compagno, il manager Alessandro dal Bono. Dal Bono è un manager a capo di un colosso della farmaceutica, e come svela “Chi”, avrebbe scelto di farle la proposta regalandole durante una romantica vacanza a Positano un importante anello di brillanti. La risposta di Afef è stata naturalmente positiva e i due dovrebbero convolare a giuste nozze appunto entro la fine ...

