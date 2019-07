Need for Speed | EA annuncia che sarà presente alla Gamescom

Need for Speed e Plants Vs Zombies - nuovi capitoli in arrivo quest'anno : Electronic Arts ha confermato durante la sua conference call l'arrivo di due nuovi capitoli di Plants vs Zombies e Need For Speed, che verranno pubblicati entro quest'anno.Il publisher non ha annunciato nessuna data di uscita precisa, ma i due giochi potrebbero venire pubblicati verso la fine dell'anno, in concomitanza con l'arrivo sugli scaffali di Star Wars Jedi: Fallen Order.Al contrario, NBA Live 2020 non verrà pubblicato più nel solito ...

Need for Speed Heat sarà il prossimo capitolo della serie? : EA ha deciso di non mostrare all'E3 di quest'anno il nuovo titolo appartenente al franchise di Need For Speed, ma a quanto pare sembra che qualcuno sappia già il nome del prossimo gioco.Need For Speed Heat, così sembra chiamarsi il nuovo gioco, potrebbe arrivare sugli scaffali di tutto il mondo a partire da quest'anno. Il sito austriaco Gameware sembra avere già il gioco in preordine sia su PlayStation 4 che su Xbox One. L'immagine pubblicata ...

Need for Speed World : grazie a questa mod potete giocare al titolo in modalità offline : Nel 2015, Electronic Arts ha chiuso i server ufficiali per il gioco di corse online, ovvero Need for Speed World.Ora, come riporta DSO Gaming, sarà possibile giocare nuovamente a questo titolo grazie ad una mod. Creata da berkay2578 e Nilzao, questa mod vi permetterà di avere il pieno controllo del gioco grazie ad un server offline locale personalizzabile e pienamente funzionante.Secondo berkay2578, questa è una versione modificata dell'ultima ...