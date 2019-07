LG porta Google Assistant in tutte le soundbar e gli speaker portatili della gamma audio

Stadia : Google svela quali saranno i dispositivi mobile supportati al momento del lancio : Google Stadia è ancora a pochi mesi di distanza e ci sono molti dettagli che i consumatori vogliono apprendere prima che il servizio di streaming basato su cloud sia ufficialmente attivo. Gli acquirenti che hanno acquistato la Founder's Edition in buona fede avranno accesso al servizio a novembre e la pagina di supporto di Stadia è stata appena aggiornata con alcuni nuovi dettagli su come funzionerà questa esperienza, segnala Gamerant.Una delle ...

Google Stadia non per tutti - quali dispositivi mobile supportati al lancio? : Google Stadia è ormai a pochi mesi di distanza dalla sua release, con gli appassionati di videogiochi che scalpitano nell'attesa di scoprire sempre maggiori dettagli sulla nuova piattaforma del colosso statunitense. La mobilitazione di un vero e proprio mostro quale Google incuriosisce non poco la community dei videogiocatori, e ovviamente ha creato non poco allarme anche tra chi è da decenni ai vertici della catena alimentare nel ...

Con Modoo la tecnologia supporta le future mamme - un’idea premiata da Google : “Un piccolo dispositivo che fa una grande differenza” è lo slogan con cui Google ha assegnato il suo Judge’s Choice award alla startup cinese Modoo. Il suo merito è appunto di avere ideato un dispositivo indossabile tecnologico compatto e molto semplice da usare, che permette alle donne in gravidanza di monitorare il bambino che portano in grembo. Il termostato Smarther di Bticino ...

La NASA sta lavorando a un obiettivo: portare un sistema GPS sulla Luna funzionale alla missione Artemis e non solo. Partono i lavori per migliorare il precedente sistema NavCube con l'obiettivo di aprire una nuova frontiera per la localizzazione spaziale.

Dall'Ufficio Marchi e Brevetti statunitense arriva la notizia della registrazione di un nuovo brevetto da parte di Google relativo agli smartphone Android

L'App Google si aggiorna alla versione 10.16 per i beta tester con tante novità per Google Assistant e l'introduzione di due nuove modalità.

Un errore di Google Maps porta un centinaio di automobilisti in una strada piena di fango : In Colorado circa cento automobilisti hanno seguito il percorso indicato da Google Maps per uscire da un ingorgo causato da un incidente sulla strada che conduce all’aeroporto di Denver. Ma col navigatore sono finiti in una via piena di fango, dove diverse macchine sono rimaste impantanate senza riuscire più a muoversi.Continua a leggere

Rendere semplici e veloci i pagamenti è un traguardo fondamentale per rendere un sistema di pagamento competitivo e in grado di attirare milioni di potenziali clienti. Esistono già delle soluzioni che, attraverso un'unica piattaforma, consentono di gestire diverse carte di credito, mantenendo al sicuro i dati sensibili e velocizzando i pagamenti sia digitali che all'interno di punti vendita fisici. E' il caso di Google Pay, la ...

Grazie alla versione modificata di Google Fotocamera, ASUS ZenFone 6 è il primo smartphone ad avere la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel.

La Modalità scura è una feature sempre più diffusa in ambito mobile ed anche Google ha dimostrato negli ultimi mesi di voler puntare su tale soluzione

Google Stadia ufficiale : ecco prezzi - giochi - date - dispositivi supportati e requisiti per l’Italia : Durante l'evento Stadia Connect di oggi, Google sta rivelando le risposte riguardo a prezzi, giochi e informazioni sul lancio di Google Stadia. L'articolo Google Stadia ufficiale: ecco prezzi, giochi, date, dispositivi supportati e requisiti per l’Italia proviene da TuttoAndroid.

LG Electronics ha presentato i nuovi frigoriferi combinati e lavatrici AI DD con compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant.

Google Pay risulta essere oggi uno dei sistemi di pagamento digitali più utilizzati al mondo. Ciò ovviamente è dovuto al fatto che gli smartphone Android sono i più diffusi e la maggior parte dispone di