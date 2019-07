L' attesa di PS5 sta facendo calare le vendite di PS4 più di quanto vorrebbe Sony

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) PS4 è stata senza alcun dubbio un successo sotto tutti i punti di vista, infattistessa ha annunciato questa settimana che le spedizioni della console sono arrivate alla cifra di 100 milioni di unità ad oggi in tutto il mondo, ma c'è anche dell'altro.Ebbene, PS5 è nell'aria, sappiamo che sarà presentata presto e l'incombenza della nuova generazione starebbe frenando ledi PS4 più disi sarebbe aspettata. Le 3,2 milioni di PS4 spedite nell'ultimo trimestre, infatti, sarebbero leggermente inferiori alle proiezioni interne dell'azienda, il che farebbe supporre che il motivo del calo dellesia l'di PS5, dopotutto sappiamo che è solo questione di tempo per il suo lancio e molti vbideogiocatori preferiscono attenderla prima di acquistare una console.Di fatti non vi è alcun annuncio ufficiale di PS5, ma se ne sta parlando praticamente dall'inizio ...