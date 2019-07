Dal cassonetto proviene un pianto | arrivano i vigili del fuoco e l’ambulanza | quello

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Una vicenda accaduta a Vicoforte in via del Castellino. Passando da undei rifiuti per la raccolta di indumenti, un uomo ha sentito piangere un neonato. L’uomo si è allarmato tantissimo e non potendo fare nulla da solo ha immediatamente chiamato idelche sono prontamente intervenuti. Idel, dopo ave appurato che si trattava proprio deldi un neonato, hanno usato il flessibile per aprire il. Nel frattempo è arrivata anche un’ambulanza del 118 pronta ad intervenire appena il neonato fosse stato recuperato. Quando idelhanno aperto ile hanno iniziato a cercare il neonato hanno avuto una sorpresa: non si trattava di un neonato ma di un ciccio bello rotto che non la smetteva di singhiozzare. Per fortuna la vicenda si è conclusa così.

