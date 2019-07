Coldiretti | al via accordo con Protezione Civile regionale

Caldo - Coldiretti : al via la raccolta di pomodoro - prima il Nord : “I cambiamenti climatici rovesciano la raccolta del pomodoro in Italia con il Nord che parte prima e anticipa il Sud anche per effetto del meteo pazzo e un’estate che ha visto in media 11 tempeste al giorno fra tornado e grandinate spesso nelle aree del Mezzogiorno“: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti in occasione del via alla raccolta 2019 di pomodoro per pelati, polpe, passate, concentrato e sughi Made in Italy con gli ...

Agricoltura - Coldiretti : è allarme invasione insetti alieni per via dei cambiamenti climatici : Coldiretti Puglia parla di invasione di “parassiti alieni, mai visti prima e che si sono accaniti su alberi, piante e frutti e la cui presenza e’ dovuta al caldo e ai cambiamenti climatici”. Gli insetti, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, “colpiscono le ciliegie e i frutti con colorazione dall’arancio al rosso e gli effetti si vedono solo in un secondo momento sui frutti raccolti. ...

Vacanze - Coldiretti : un italiano su 5 in viaggio con animali : Quasi un italiano su 5 (19%) quest’estate parte in vacanza con il proprio animale, grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità ‘pet friendly’ lungo tutta la Penisola. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè, in occasione del primo weekend da bollino rosso della stagione, dalla quale si evidenzia che appena una minoranza del 13% rinuncia perché non è possibile accogliere nella struttura di permanenza cani e gatti ma anche ...