Ciliverghe | acquistato il difensore Simone Menni

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di. Il forteclasse ’01 giunge in prestito dalla Feralpisalò dopo aver svolto il ritiro precampionato agli ordini del tecnico Zenoni in prima squadra; il terzino sinistro è già a disposizione dell’allenatore Filippo Carobbio. “E’ un prospetto importante, un 2001 su cui molte squadre avevano riposto le proprie attenzioni, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – il rapporto con la Feralpisalò è solido ed il ragazzo ha deciso di sposare il progetto del. L’auspicio è quello che ripercorra le orme di chi lo ha preceduto nella passata stagione come Lirli o Valtorta”. “Sono estremamente felice di vestire la maglia dele di avere l’opportunità di essere allenato da un tecnico di cui si dice un gran bene come Carobbio. – le parole di...