Cc ucciso,scippato:non sono informatore

"Non mi addentrerò nei fatti della notte tra il 25 e il 26 luglio, ma desidero chiarire che nonun intermediario di pusher né, tanto meno, un". Così Sergio Brugiatelli, che denunciando il furto del borsello ha dato il via all'operazione in cui è morto il vicebrigadiere Cerciello Rega. In una nota Brugiatelli aggiunge: chiamai subito il 112perché avevo paura, mi hanno minacciato. Poi: onore a Cerciello,"uomo valoroso che ha salvato la mia vita e purtroppo perso la sua. E basta ricostruzioni curiose e false".(Di mercoledì 31 luglio 2019)