Antonio Conte | 50 anni di calcio e tenacia

L’uomo del giorno – Antonio Conte : grinta - personalità e mentalità vincente. E il passaggio all’Inter… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Antonio Conte, ex calciatore ed attuale allenatore dell’Inter che compie 50 anni. Molto discusso proprio il suo approdo in nerazzurro quest’estate, dopo una vita alla Juventus, rivale storica, tra campo e panchina. Il grande passo in bianconero avviene nel 1991, dopo ben sette anni nella sua città, Lecce, in cui esordisce neanche 17enne ma ...

Buon compleanno Franca Valeri - Neri Marcorè - Antonio Conte… : Buon compleanno Franca Valeri, Neri Marcorè, Antonio Conte… …Luca Ward, J.K. Rowling, Enzo Polidoro, Fiorenza Marchegiani, Rita Baldini, Salvatore Lanna, Valentina Paris, Daniel Ciofani, Paolo dal Molin, Diego Fabbrini… Oggi, 31 luglio, compiono gli anni: Franca Valeri (99 anni), attrice, regista, sceneggiatrice; Liliana Jovino, doppiatrice; Giulio Lazzarini, politico; Cecilia Mangini, regista, fotografa; Luigi Angelini, ex calciatore; Giuseppe ...

Inter - vittoria di rigore sul Psg : Antonio Conte ora sorride? : L'Inter ha chiuso la tournèe cinese con una vittoria ai rigori sul Paris Saint Germain. A Macao i nerazzurri di Antonio Conte hanno raggiunto l'1 a 1 nei tempi regolamentari grazie al gol in extremis di Samuele Longo e poi si sono imposti per 7-6 nel match valido per l'International Super Cup. L'Int

DIRETTA INTER PSG/ Streaming video e tv : le parole di Antonio Conte - amichevole - : DIRETTA INTER Psg Streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita amichevole che i nerazzurri giocano per la INTERnational Super Cup 2019.

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : sfida di lusso per Antonio Conte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà della suggestiva Macao, per l’incontro valido per la International Champions Cup 2019, che metterà di fronte l’Inter di Antonio Conte e il Paris Saint-Germain campione di Francia. Per l’allenatore nerazzurro sarà sicuramente un’occasione da sfruttare al meglio, dopo qualche indecisione ...

Inter - Stefano Sensi un piccolo Antonio Conte : la sorpresa che fa godere i nerazzurri : In attesa dei grandi nomi e dei grossi acquisti, è un piccoletto che si prende la scena dell' Inter. Piccoletto di statura (1 metro e 68 centimetri), ma gigante quando va incontro alla palla, si smarca, si gira e fa partire l' azione evitando in scioltezza gambe avversarie e tackle minacciosi, propr

Inter - Antonio Conte ne fa fuori un altro. Dopo aver escluso Icardi e Nainggolan - boccia anche Perisic : Vi sveliamo un segreto che non sa nessuno: a Conte piace molto Lukaku. Lo vuole proprio. Ve ne sveliamo un altro, una sorta di scoop che ci sentiamo di dare: Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto Inter. Ne aggiungiamo ancora uno, l' ultimo, il più fresco e prezioso: anche Perisic può iniziare

Inter - Antonio Conte in Asia inizia con una sconfitta : 1-0 contro il Manchester United - decide Greenwood : inizia con una sconfitta di misura la tournée Asiatica della nuova Inter di Antonio Conte. Nella prima partita valida per la International Champions Cup, i nerazzurri hanno perso per 1-0 contro il Manchester United a Singapore. Partita decisa da un gol del giovane Mason Greenwood al 76'. Nell'Inter

Inter - Antonio Conte sgancia il primo siluro su Suning : "Sul mercato siamo un po' in ritardo - e Lukaku...." : "siamo un po' in ritardo sul mercato". Antonio Conte all'Inter come alla Juventus e in Nazionale: inContentabile. "La pre-season era già stata organizzata - ha spiegato il tecnico nerazzurro alla vigilia del primo incontro contro il Manchester United nella International Champions Cup 2019 -, sicuram

Inter - Antonio Conte cancella Icardi e Nainggolan : "No - per loro non c'è posto" : "Mauro Icardi è fuori dal nostro progetto. Questa è la realtà in questo momento, la società è stata chiara". Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita amichevole contro il Manchester United a Singapore, a proposito dell’attaccante argenti

Inter - Antonio Conte parte vincendo ma adesso chiede i bomber : La prima amichevole della stagione va presa con le pinze, ma è anche uno spiraglio da cui si può osservare il futuro. Nel caso dell'Inter, poi, era indicativa perché Conte è radicalmente diverso rispetto al predecessore Spalletti. Per questo motivo, il 2-1 (firmato Sensi e Brozovic, più la rete di K

Universiadi - cerimonia di chiusura in diretta : gaffe del commissario straordinario che ringrazia "il Premier Antonio Conte" : [live_placement] Universiadi 2019, cerimonia di chiusura: le anticipazioni Non bastava la débacle della cerimonia di apertura, massacrata dal commento: invece di cogliere una seconda opportunità e di raddrizzare il tiro, Rai 2 sceglie di non seguire in diretta la cerimonia di chiusura della 30esima Universiade. Non va in onda neanche su Rai Sport.prosegui la letturaUniversiadi, cerimonia di chiusura in diretta: gaffe del commissario ...

Inter e Milan - Milano a due velocità : Antonio Conte sorride - Giampaolo aspetta : L' unico punto in comune dell' estate di Inter e Milan finora è la coerenza rispetto alla rotta prefissata: nessuna ha compiuto una scelta stridente rispetto al progetto iniziale. Per il resto, Milano è divisa in due strategie diverse, forse mai così perfettamente antitetiche, a partire dalla scelta

Antonio Conte paparazzato al mare in compagnia di mamma e papà : Vacanze relax al mare e in famiglia per l’allenatore Antonio Conte, che è tornato in Puglia per trascorrere qualche giorno insieme a mamma Ada e a papà Daniele. Il settimanale “Diva e Donna” l’ha paparazzato in spiaggia, mentre si tuffa in acqua e gioca a rugby con i fratelli. Sorriso smagliante, abbronzatura e muscoli scolpiti. Cerca un po’ di relax al mare per prepararsi al meglio al debutto sulla panchina nerazzurra. Quando può ...