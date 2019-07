17 persone | tra cui alcuni politici locali | sono state arrestate in un’operazione contro

Mafia : massoneria e appalti - in manette sette persone tra cui due ‘maestri venerabili’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Mafia e massoneria a braccetto. E’ quanto emerge dalla nuova inchiesta antiMafia della Dda di Palermo che al’alba di oggi ha emesso sette fermi. In manette anche un insospettabile funzionario regionale, massone. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. Nel corso dell’inchiesta sono state documentate “qualificate dinamiche ...

Mafia : massoneria e appalti - in manette sette persone tra cui due ‘maestri venerabili’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Mafia e massoneria a braccetto. E’ quanto emerge dalla nuova inchiesta antiMafia della Dda di Palermo che al’alba di oggi ha emesso sette fermi. In manette anche un insospettabile funzionario regionale, massone. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. Nel corso dell’inchiesta sono state documentate “qualificate dinamiche ...

Serena Mollicone - chiesto il processo per cinque persone tra cui due carabinieri : Dopo 18 anni le indagini sulla morte di Serena Mollicone – uccisa l’1 giugno 2001 – si sono concluse. La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio di persone ovvero tutti i membri della famiglia di Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri del paese in provincia di Frosinone e due altri militari. Rischiano così il processo il maresciallo, la moglie Annamaria e il figlio Marco con l’accusa di omicidio aggravato e ...

In Brasile almeno 52 persone sono state uccise durante scontri violenti tra detenuti in un carcere : In Brasile almeno 52 persone sono state uccise nel corso di una rivolta carceraria nella prigione di Altamira, nello stato settentrionale del Pará: le autorità hanno detto che 16 dei morti sono stati decapitati. durante la rivolta, iniziata quando in Italia

Strage migranti - almeno 150 persone morte in un naufragio : I corpi dei morti annegati in mare e i sopravvissuti al peggior naufragio del 2019 finora sono arrivati a Khoms, al nord est di Tripoli. Erano tutti a bordo di due barconi affondati al largo delle coste libiche. I morti sarebbero almeno 150, altrettante le persone che sono riuscite e salvarsi. Medici senza frontiere ha soccorso i sopravvissuti, sono sotto shock e hanno sintomi da pre-annegamento, come ipossia e ipotermia, e ha raccolto le ...

Uccide padre - fratello e altre due persone in strada : Los Angeles, 26 lug. (AdnKronos/Dpa) – Un ventiseienne di Los Angeles ha aperto il fuoco la notte scorsa nella casa della sua famiglia Uccidendo il padre, il fratello e ferendo la madre. Poi si è dato alla fuga e in un distributore di benzina ha ucciso un’altra donna e poi un uomo che viaggiava a bordo di un autobus. La polizia, che ha alla fine catturato Gerry Dean Zaragoza, ancora non ha stabilito il movente del killer. ...

Gommone trascinato dal vento : persone disperse in mare - ricerche urgenti : L'allarme lanciato da un bagnante ha fatto scattare le ricerche da parte di sommozzatori e Guardia Costiera, nel bacino...

Sabrina Salerno si confessa dalla Perego : “Ho incontrato persone sbagliate : Ospite del talk show Non Disturbare, Sabrina Salerno si è lasciata andare ad intime (e dolorose) confessioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera di cantante. Di fronte ad una Paola Perego accogliente e rilassata, l’icona sexy degli anni Ottanta si è raccontata senza filtri, toccando alcune tematiche personali molto importanti come il difficile rapporto con il padre e poi l’adolescenza trascorsa lontana dai genitori. ...

Libia - peschereccio italiano con sette persone a bordo sequestrato e condotto a Misurata : Si tratta del peschereccio "Tramontana" della marineria di Mazara del Vallo, nel Trapanese, con a bordo sette pescatori: cinque mazaresi e due cittadini tunisini. La Farnesina ha fatto sapere di essere già al lavoro per ottenere il rilascio degli uomini e dell'imbarcazione nel più breve tempo possibile.Continua a leggere

Migranti : traffico di persone e sigarette sulla rotta Tunisia-Sicilia - otto arresti : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Organizzavano 'viaggi fantasma' dalla Tunisia alle coste del trapanese, caricando su gommoni Migranti e sigarette di contrabbando. La guardia di finanzia di Marsala ha eseguito un'ordinanza cautelare, emessa dal gip di Palermo, nei confronti di otto persone, quattro it

Isola d'Elba - esplode palazzina : due dispersi - tre persone estratte vive : Una palazzina a due piani è esplosa alle 4.50 a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Tre persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, due i dispersi. Sono in corso le...