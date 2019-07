Più ricco che mai Android Auto | aggiornamento in tempo per le vacanze

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) Sarà accontentato chi desiderava ricevere undiprima di partire per leestive: come si legge sul blog ufficiale di Google, è appena iniziato il roll-out di un importante upgrade per l'ecosistema softwaremobilistico del colosso di Mountain View, contraddistinto da un aspetto grafico completamente nuovo. Il launcher, rinnovato, consentirà di lanciare le app preferite in modo più veloce, abbattendo al minimo le possibili distrazioni. Il tasto che vedrete in alto a sinistra darà accesso al launcher delle applicazioni, con quelle più di frequente utilizzate collocate sulla stringa superiore. Noterete, inoltre, che alcune icone saranno caratterizzate da un minuscolo badge con la raffigurazione di Google Assistant: sfiorandola avrete facilmente accesso ad informazioni relative al calendario, alle condizioni metereologiche, alle ultime notizie ed a ...

