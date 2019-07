Opera d' arte fa riflettere sull' aborto | durissime polemiche a Carrara

Blood Opera Crescendo : su Kickstarter è iniziata la campagna di crowdfunding dell'avventura grafica tutta italiana : Lo studio di sviluppo italiano Kibou Entertainment ha recentemente creato una campagna Kickstarter dedicata al suo nuovo gioco, Blood Opera Crescendo. Secondo quanto dichiarato dal team, il gioco è un'avventura RPG investigativa in pixel art ambientata nell'era barocca e con meccaniche ispirate alle serie Ace Attorney e Persona.La storia ruota attorno ad un direttore d'orchestra e compositore di talento caduto in disgrazia alle prese con ...

Venezia - Banksy indagato per murales : chiesta l'archiviazione. "E' un'Opera d'arte" : Archiviata l'ipotesi di reato dopo l'esposto della Soprintendenza. Il 'Naufrago bambino' dello street artist era comparso a maggio su un muro in Rio di Ca' Foscari su un edificio fatiscente sottoposto a vincoli

Radio Marte – Marolda : “Operazione James da 100 mln - dall’investimento non si ricaverebbe nulla - De Laurentiis non sbaglierá” : A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, analizzando il momento del Napoli in questo calciomercato : “Tatticamente il Napoli quando non avrà il possesso di palla si disporrà con il 4-4-2, in fase di possesso e in attacco invece, giocherà col 4-2-3-1. Punta centrale? Se dovesse arrivare un calciatore di alto livello, gli azzurri farebbero sicuramente ...

Xiaomi presenta il nuovo orologio meccanico CIGA Design serie-T - una vera Opera d’arte : Xiaomi presenta il primo modello della nuova serie T dei propri orologi meccanici CIGA Design, privi di funzioni intelligenti ma con un Design unico. L'articolo Xiaomi presenta il nuovo orologio meccanico CIGA Design serie-T, una vera opera d’arte proviene da TuttoAndroid.

Roma - Palazzo Bonaparte riapre al pubblico : Potente Operazione di valorizzazione : “A me piace tagliare i nastri, soprattutto quando ci si riappropria di un edificio così importante, che si trova nel posto giusto a Roma e dove senz’altro si potrà fare un’operazione molto Potente di valorizzazione e di diffusione culturale, proprio perché siamo nel pienissimo centro di Roma”. Così il ministro dei Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli ha inaugurato stamane a Roma Palazzo Bonaparte, che grazie a Generali Italia aprirà al ...

Un PC dedicato a Sekiro : Shadows Die Twice - ecco l'Opera d'arte di un modder : Se vi foste mai chiesti che aspetto avrebbe un PC dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice, ebbene ecco qui la risposta.Un modder particolarmente appassionato all'ultima fatica made in From Software si è infatti messo all'opera e ha realizzato quella che sembrerebbe una vera e propria opera d'arte, ma che al contempo è anche un PC.Il computer ha la forma di un porta Torii, elemento tipico dell'architettura nipponica, ma la cosa più incredibile è che ...

Così il Parco Nazionale d'Abruzzo diventa Opera d'arte : Pescasseroli (L’Aquila) Le violente tempeste di pioggia e di grandine dei giorni scorsi non hanno fermato l’Abruzzo che ha deciso di ripartire dal suo cuore più verde – il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - uno dei luoghi naturalistici più antichi e suggestivi d’Italia, puntando tutto sull’

La vita di Tiziano Ferro è un'Opera d'arte (anche nella "buona cattiva sorte") : nella vita, o si è un’opera d’arte o la si indossa. Lo diceva Oscar Wilde. E se oggi c’è un artista che riesce a fare entrambe le cose, quello è Tiziano Ferro.Nel senso che Ferro persona è inscindibile dal Ferro cantautore. E nel senso che la sua produzione musicale non è che il racconto della sua esistenza, di gioie e dolori.Dai vent’anni al 2019, ora che il cantautore di Latina ...

Turismo : Envoy by Four Seasons cerca talenti - viaggiare diventa Opera d'arte : Roma, 12 lug. (Labitalia) - Envoy by Four Seasons - il programma che valorizza l’efficacia di un [...]

Rivoluzione 5G al servizio della cardiochirurgia - Musumeci : "Anche in ospedali periferici si potranno effettuare Operazioni complesse con professionisti connessi dall’altra parte del mondo" : Il direttore del centro di cardiochirurgia del San Camillo di Roma è stato chiamato da TIM per la sua esperienza nel campo della robotica applicata alla medicina

Sgarbi : “Sto con Balotelli. Lo scooter in acqua è un'Opera d'arte - tanti artisti la invidiano" : “Quella di Balotelli è stata una performance, un’opera d’arte. Quanti artisti avrebbe voluto farla?”, parola di Vittorio Sgarbi. Il celebre critico d’arte ha voluto dire la sua sulla vicenda che ha coinvolto il calciatore Mario Balotelli, che ha scommesso duemila euro con un uomo perché quest’ultimo si lanciasse in mare a bordo di uno scooter a Napoli.“Quanti si sarebbero presentati ...

Operazione Eclipse - il sindaco di Avola parte civile : Operazione Eclipse, il sindaco di Avola, si è costituito parte civile nel processo che vede 14 indagati al Tribunale di Catania

