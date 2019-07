Latina | Anas | Appia chiusa temporaneamente per potature

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – E’ stataal traffico la strada statale 7in entrambe le direzioni tra il km 61, 600 e il km 63,500, per consentire la potatura di alcuni arbusti pericolanti, in provincia di. In direzione sud il traffico e’ deviato a Borgo Bordigora, mentre in direzione nord il flusso veicolare puo’ utilizzare le uscite perScalo o Pontina. Sul posto sono presenti le squadree i Vigili del fuoco per la gestione del traffico e per garantire la completa riapertura del tratto nel piu’ breve tempo possibile. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.

sicilianews24 : Anas: chiusura temporanea della SS7 'Appia' in provincia di Latina - - Minalullu : RT @LuceverdeRadio: ???#lavori - SS7 Appia CHIUSURA TEMPORANEA tra Borgo Bordigora e Latina Scalo direzione >< per lavori di potatura. Sul… - LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRadio: ???#lavori - SS7 Appia CHIUSURA TEMPORANEA tra Borgo Bordigora e Latina Scalo direzione >< per lavori di potatura. Sul… -