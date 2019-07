Fra Tim e Infratel accordo per la fibra in 600 comuni

Giorgia Meloni - l'ultima umiliazione per GianFranco Fini : gli ex An di nuovo assieme. Chi ha portato in Fdi : Una marcia, alla guida dei giovani di An prima e del partito della Fiamma oggi, lunga quindici anni. Madrina di una generazione che ha trovato nell' immaginario di Atreju una traccia con cui declinare, di anno in anno, l' archè di una sfida esistenziale prima ancora che politica: quella contro il "n

Calendario Serie A 2019-2020 : date e programma dalla prima all’ultima giornata. Scontri diretti - derby - turni inFrasettimanali e soste : Sorteggiato il Calendario della Serie A di calcio della stagione 2019-2020: si parte il 25 agosto, ultima giornata il 24 maggio. Tre i turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile, mentre saranno quattro le soste per la Nazionale, l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, ed il 29 marzo, infine nel periodo natalizio non si gioca il 29 dicembre, ripresa il 5 gennaio. IL Calendario COMPLETO DELLA Serie A CALCIO ...

Francavilla Fontana - esplode una bombola del gas : distrutta una villetta - nessuna vittima : Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Francavilla Fontana, nel brindisino, dove all'improvviso, in una villetta in campagna, è esplosa una bombola del gas. Fortunatamente nell'immobile non vi era nessuno, per cui non ci sono state vittime o feriti. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata giornalistica Brindisi Report, pare che l'immobile appartenga ad una coppia di 96enni del posto, che sono soliti trascorrere le ...

Tour de France 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Ecco come seguire tutte le tappe del Tour de France 2019: calendario, percorso e altimetria. L'edizione si preannuncia...

Tour de France 2019 : le pagelle finali. Egan Bernal al primo trionfo - Alaphilippe show. Ottima Italia con Viviani - Trentin - Ciccone e NIbali : Un Tour de France 2019 davvero equilibrato fino alle ultime giornate di montagna: lo spettacolo non è mancato, la corsa è stata incertissima. A trionfare il terzo corridore più giovane nella storia: Egan Bernal. Andiamo a rivivere tutte le tappe di questa Grande Boucle con le pagelle finali di tutti i protagonisti. pagelle finali Tour de France 2019 Egan Bernal, voto 10: alla prima uscita da capitano in un grande giro porta subito a casa il ...

Il colombiano Bernal re al Tour de France - a Ewan l'ultima volata : Un colombiano si prende Parigi. Egan Bernal riscrive la storia e trionfa nella centoseiesima edizione del Tour de France.

Frana nel sudovest della Cina : il bilancio delle vittime sale a 38 : Il bilancio della Frana che ha investito martedì scorso un villaggio nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou è salito a 38 vittime e 13 dispersi: lo hanno reso noto le autorità locali. Il 23 luglio la Frana ha seppellito almeno 21 case nella contea di Shuicheng, della città di Liupanshui. Circa 40 persone sono state tratte in salvo, e proseguono le operazioni delle squadre di soccorso per ricerca dei dispersi. L'articolo Frana nel ...

VINCITORE TOUR DE FraNCE/ Bernal - la voglia di lottare cambia il destino degli ultimi : Egan Bernal VINCITORE touer de FRANCE. Il ciclista colombiano si è aggiudicato il TOUR 2019. La stessa pasta di Richard Carapaz, VINCITORE del Giro.

F1 - GP Ungheria 2019 : programma - orari e tv. Si gareggia Fra una settimana a Budapest : Neanche il tempo di respirare per il Circus di F1. Nel prossimo fine settimana (2-4 agosto) andrà in scena il GP di Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2019. Sul tortuoso tracciato dell’Hungaroring la Ferrari, come al solito, cercherà di mettere in difficoltà le Mercedes, punto di riferimento di questa stagione. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc hanno questa idea chiara in testa ma dovranno guardarsi anche dal ...

Il Papa ricorda vittime del nauFragio nel Mediterraneo - agire subito : Nel corso dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricordato le vittime del "drammatico naufragio dei giorni scorsi nel Mediterraneo

Frana nel sudovest della Cina : il bilancio delle vittime sale a 36 : Si è aggravato il bilancio di una Frana che martedì scorso ha colpito la contea cinese di Shuicheng, nella provincia di Guizhou: una valanga di fango innescata da forti piogge ha travolto oltre 20 abitazioni, vi sarebbero almeno 36 morti e 15 dispersi. Tra le vittime anche due donne e un bebè. Finora sono state tratte in salvo 40 persone e le squadre di soccorso sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali sopravvissuti. L'articolo Frana nel ...

LIVE Tour de France 2019 - ultima tappa Parigi in DIRETTA : Elia Viviani cerca il colpo agli Champs-Elysees : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2019. Va purtroppo, visto il grandissimo spettacolo che ha regalato, a chiudersi questa edizione della Grande Boucle. Oggi in programma la frazione da Rambouillet a Parigi, di 128 chilometri: la consueta passerella finale: ci sarà spazio per festeggiare, divertirsi, salutare il pubblico prima dell’attesissimo ...

Tour de France – Oggi si sfila sugli Champs Elysèes : percorso - altimetria e favoriti della 21ª tappa : Oggi l’ultima tappa del Tour de France 2019: percorso, altimetria e favoriti della Rambouillet-Pari Champs Elysèes Dopo la speciale vittoria di Vincenzo Nibali a Val Thorens, nella penultima tappa del Tour de France, che ha confermato Egan Bernal maglia gialla e, dunque, vincitore dell’edizione 2019 della Grande Boucle, i ciclisti sono pronti per tornare in sella sulle loro bici per l’ultimissima tappa. Oggi si corre ...