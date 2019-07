Figliomeni | Comune deve bloccare Mc a Caracalla | è scempio

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – “Abbiamo talmente tante opere d’arte e beni archeologici da non curarci nella maniera dovuta della loro salvaguardia. Ma cio’ che sta avvenendo presso il proscenio unico delle Terme die’ sintomatico di una scarsa cultura del M5s, che sta avallando una scelta del Municipio I a guida Pd, del progetto di creare un nuovo fast food Mc Donald’s da oltre 10mila metri quadrati, con tanto di ristorante, parcheggio e Mc drive, all’interno di un terreno ceduto da uno storico vivaio romano per fare cassa. Ed ecco che e’ iniziato il rimpallo di responsabilita’ tra il Sindaco Raggi che, chiamata in causa, afferma di non essere a conoscenza di questo progetto e il presidente del Municipio I Alfonsi che afferma che ci sono tutti i permessi ma sulla questione, purtroppo, non c’e’ stata trasparenza da parte del Municipio ...