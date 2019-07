Dazi | Trump e Xi ci riprovano E Huawei non soffre The Donald

Rischio sicurezza e Dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : Il presidente americano attacca Cupertino: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici

Usa - Trump avvisa Google e Apple su rischi sicurezza e Dazi : “Basta fare affari con la Cina e produrre pezzi del Mac nelle loro fabbriche” : Donald Trump attacca i giganti del web e dell’hi-tech statunitense, in particolare Google e Apple. Mountain View è finita nel mirino del presidente degli Usa per i suoi rapporti con la Cina che, a suo avviso, “potrebbero creare problemi di sicurezza nazionale”. Per questo, ha spiegato il tycoon, “se c’è un problema, lo scopriremo. Spero sinceramente di no”. Lo sfogo di Trump ha poi raggiunto anche gli uffici ...

Rischio sicurezza e Dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : I nuovi Mac Pro annunciati a giugno usciranno sul mercato a settembre. Il presidente americano attacca: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici

Perché Trump minaccia l'Ue con nuovi Dazi : Usa-Ue: Trump minaccia dazi per 4 miliardi, a rischio anche il parmigiano Madrid, 3 lug 08:46 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti minacciano di imporre tariffe commerciali su 89 prodotti dell’Unione europea, per un valore complessivo di 4 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El M

Tempesta Barry negli USA - rischio inonDazioni in Louisiana : Trump : “Prestate attenzione” : Il presidente Donald Trump ha avvertito su Twitter del “grande rischio di forti inondazioni in gran parte della Louisiana e in tutta la costa del Golfo“, chiedendo alla popolazione di “prestare attenzione”. La Louisiana sta affrontando in queste ore gli effetti dell’ex uragano Barry, tra inondazioni e blackout. L'articolo Tempesta Barry negli USA, rischio inondazioni in Louisiana: Trump: “Prestate ...

Web tax varata dalla Francia : ira Usa/ Trump minaccia Dazi su vini - moda e auto : Web tax, Francia vara tassa al 3% sulle vendite dei giganti di Internet. Washington all'attacco: 'Legge contro di noi'. E Trump...

Francia tassa i giganti del web. Trump minaccia Dazi : La minaccia di ritorsioni degli Stati Uniti non è servita a piegare la Francia. Con il definitivo via libera del Senato, il parlamento francese ha adottato oggi la cosiddetta ‘Taxe Gafa’, l’imposta unilaterale sui colossi digitali del web come Google, Amazon, Facebook o Apple che ha fatto infuriare l’amministrazione Trump. Fino all’ultimo, Washington ha tentato di indurre Parigi a fare retromarcia, bollando ...

Francia - web-tax fa infuriare Trump Gli Usa minacciano Dazi sul vino : La web tax francese fa infuriare l'amministrazione Trump che minaccia ritorsioni come nuovi dazi o restrizioni commerciali a danno di prodotti francesi come vino e auto. Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta sulla web tax Segui su affaritaliani.it

Gli effetti dei Dazi di Trump sul prezzo dei videogame : Negli Stati Uniti il prezzo delle console potrebbe salire di un quarto nella stagione estiva, a causa dei dazi imposti dal governo alle importazioni dalla Cina. A rivelarlo è uno studio realizzato dal Trade Partnership for the Consumer Technology Association, che prevede un rincaro di almeno 840 milioni di dollari sui prezzi complessivi di acquisto, come denunciato dalle principali aziende che producono videogiochi. Il 17 giugno, Microsoft, ...

Dazi - Coldiretti : il cibo italiano il più colpito da Trump - ecco il conto : “Il cibo italiano rischia di essere il più colpito dai nuovi Dazi nei confronti dell’Unione Europea minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la black list che comprende i prodotti alimentari e le bevande simbolo del Made in Italy più esportate in Usa, dal Prosecco al Parmigiano Reggiano, dal Pecorino Romano al Prosciutto di Parma, dalla pasta all’olio di oliva e molto altro“: è quanto emerge dalla prima analisi ...

Trump - pronti Dazi su prodotti europei : nel mirino anche pasta e formaggio : Dopo aver siglato una tregua con la Cina, Donald Trump è pronto a passare all'Unione Europea. Il Presidente degli Stati Uniti - molto apprezzato da una larga parte dell'opinione pubblica italiana, sempre pronta a lasciarsi affascinare dall'idea dell'uomo dai modi burberi solo al comando - ha pronto un nuovo ricatto che potrebbe avere serie conseguenze per le aziende esportatrici italiane. Tutto questo nonostante l'apprezzamento e il feeling ...

Dazi - la "guerra" di Trump ora può affossare anche il Made in Italy : Oltre la metà dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti rischia di essere colpito dai Dazi annunciati...