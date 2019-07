Zingaretti:foto? Salvini parli su rubli

non si illuda di distrarci con le sueprovocatorie. L'Italia grazie al Pd lo aspetta in Parlamento per sapere il suo ruolo nella vicenda dei legami con la Russia, cosa ne pensa delle nostre alleanze internazionali e se i suoi collaboratori hanno tramato contro gli interessi dell'Italia". Così il segretario del Pd,. "Per ora sappiamo -accusa in una notache suoi collaboratori, probabilmente pagati con i soldi dei cittadini, sono a capo di una centrale dell'odio e del disordine sui social".(Di domenica 28 luglio 2019)